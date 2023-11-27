Secondary Shelter Island School Honor Roll: 2023-2024 School Year — Quarter 1
Grade 12 High Honor Roll Recipients
Kat Austin * Sophie Clark * Harper Congdon * Leonardo Dougherty * Kaitlyn Gulluscio * Miguel Hermosura * Nathan Hernandez * Susanne Kane * Mackenzie Speece
Grade 12 Honor Roll Recipient
Jose Frausto
Grade 11 High Honor Roll Recipients
Robert Beckwith * Dariana Duran Alvarado * Johanna Kaasik * Jaxson Rylott * Harrison Weslek
Grade 11 Honor Roll Recipients
Nathan Cronin * Paulina Nava
Grade 10 High Honor Roll Recipients
Elena Schack * Madison Sobejana
Grade 10 Honor Roll Recipients
Elsie Mae Brigham * Harrison Clark * Lauren Gibbs * Lexi Jernick * Mary Kate Labrozzi
Grade 9 High Honor Roll Recipients
Sadie Green-Clark * Rosemund Hanley * Juliana Medina
Grade 9 Honor Roll Recipients
Cayman Morehead * Jackson Rohrer * Henry Springer * Ari Waife
Grade 8 High Honor Roll Recipients
Alexis Bartilucci * Lydia Brigham * Eli Green * Natalie Mamasishvili * Lily Potter
Grade 8 Honor Roll Recipients
Makayla Cronin * Kylie Kuhr Leonard * Ryan Sanwald * Liam Sobejana
Grade 7 High Honor Roll Recipients
Ella Fundora * Michelle Martinez * Eliza McCarthy
Grade 7 Honor Roll Recipients
Fredric Gurney * Regina Kolmogorova-Weisenberg * Lucas Reiter
Grade 6 High Honor Roll Recipients
Amara Cajamarca Goodale * Alice Potter
Grade 6 Honor Roll Recipient
Dulce Pineda Alvizures