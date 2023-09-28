Shelter Island Reporter real estate transfers: Sept. 28, 2023
Listings prepared for Times Review Media Group by Suffolk Vision Inc., dated Aug. 11, 2023.
DERING HARBOR (11965)
• 3 Dering Woods LLC to Dering FYP LLC, 3 Dering Woods Lane (701-1-3-16.003) (V) $1,150,000
SHELTER ISLAND HEIGHTS (11965)
• Lawrence Kogel to Prasanth & Milu Rao-Kathi, 6 Club Drive (700-12-1-27) (R) $4,050,000
• Mary DeVerna Trust to Katherine & Matias Stitch, 58 Westmoreland Drive (700-17-2-11.003) (R) $3,225,000
• Michael Foley to Emilio & Katharine Collins, 58 Country Club Drive (700-1-2-17) (R) $2,175,000
AQUEBOGUE (11931)
• John Zlatniski to Kevin O’Brien, 264 Shade Tree Lane (600-85-3-11) (R) $749,014
BAITING HOLLOW (11933)
• Eleni Antonakis & Kimon Thermos to Donna & Frank DeVito, 39 Palane North (600-40-2-12.010) (R) $1,075,000
CUTCHOGUE (11935)
• Elizabeth Kruk Trust to Samuel Rickabaugh, 720 Horseshoe Drive (1000-95-4-18.019) (R) $980,000
EAST MARION (11939)
• Aleko Goro to KS Squared Family Trust, 2230 Cedar Drive (1000-22-5-16) (R) $1,700,000
LAUREL (11948)
• REO Acquisition I LLC to Fiona Faherty, 7195 Peconic Bay Blvd (1000-126-10-12.002) (R) $295,000
MATTITUCK (11952)
• Harold R Reeve & Sons Inc to Creekview Estates LLC1605 Wickham Avenue (1000-140-1-6) (C) $1,600,000
NEW SUFFOLK (11956)
• John & Andrea Spiegel to Henry Mulholland, 495 Jackson Street (1000-117-9-4.001) (R) $2,450,000
PECONIC (11958)
• Mary Farley to Jerry D’Onofrio, 1250 Salt Marsh Lane (1000-68-3-4) (R) $999,999
RIVERHEAD (11901)
• Alice O’Grady to Kathleen Baldassarre, 13 Summerfield Lane South (600-45.01-1-13) (R) $579,000
• Marie & Harry Mugno Family Trust to Anthony & Natalie Prevette, 171 Adele Court (600-82.02-1-171) (R) $540,000
• Estate of Donna Reed to Mariusz & Milena Wiszowaty, 215 Old Farm Road (600-82-5-2) (R) $531,000