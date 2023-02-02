Shelter Island Secondary School Honor Roll, Feb. 2, 2023

(Credit: Courtesy illustration)

2022-2023 School Year – Quarter 2

Grade 12 High Honor Roll Recipients

Mary Gennari * Hayden Rylott

Grade 12 Honor Roll Recipients

Alexandra Burns * Andrea Napoles

Sebastian Quigley-Dunning * Madison Springer

Grade 11 High Honor Roll Recipients

Sophie Clark * Harper Congdon * Leonardo Dougherty * Jose Frausto

Kaitlyn Gulluscio * Susanne Kane * Mackenzie Speece

Grade 11 Honor Roll Recipients

Kat Austin * Hayden Davidson

Grade 10 High Honor Roll Recipients

Robert Beckwith * Johanna Kaasik

Jaxson Rylott * Harrison Weslek

Grade 10 Honor Roll Recipients

Betzaida Campos * Nathan Cronin * Dariana Duran Alvarado

Grade 9 High Honor Roll Recipients

Elsie Mae Brigham * Lauren Gibbs

Lexi Jernick * Madison Sobejana

Grade 9 Honor Roll Recipients

Michael Kotula * Mary Kate Labrozzi * Elena Schack

Grade 8 Honor Roll Recipients

Sadie Green-Clark * Juliana Medina * Cayman Morehead

Jackson Rohrer * Ari Waife

Grade 7 High Honor Roll Recipients

Lydia Brigham * Natalie Mamasishvili

Grade 7 Honor Roll Recipients

Alexis Bartilucci * Makayla Cronin * Eli Green

Lily Potter * Ryan Sanwald * Liam Sobejana

Grade 6 High Honor Roll Recipients

Ella Fundora * Regina Kolmogorovoa-Weisenberg * Michelle Martinez

Grade 6 Honor Roll Recipients

Aisley Davidson * Jayla Jones * Emily Lupo

Eliza McCarthy * Elizabeth Weslek