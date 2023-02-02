Shelter Island Secondary School Honor Roll, Feb. 2, 2023
2022-2023 School Year – Quarter 2
Grade 12 High Honor Roll Recipients
Mary Gennari * Hayden Rylott
Grade 12 Honor Roll Recipients
Alexandra Burns * Andrea Napoles
Sebastian Quigley-Dunning * Madison Springer
Grade 11 High Honor Roll Recipients
Sophie Clark * Harper Congdon * Leonardo Dougherty * Jose Frausto
Kaitlyn Gulluscio * Susanne Kane * Mackenzie Speece
Grade 11 Honor Roll Recipients
Kat Austin * Hayden Davidson
Grade 10 High Honor Roll Recipients
Robert Beckwith * Johanna Kaasik
Jaxson Rylott * Harrison Weslek
Grade 10 Honor Roll Recipients
Betzaida Campos * Nathan Cronin * Dariana Duran Alvarado
Grade 9 High Honor Roll Recipients
Elsie Mae Brigham * Lauren Gibbs
Lexi Jernick * Madison Sobejana
Grade 9 Honor Roll Recipients
Michael Kotula * Mary Kate Labrozzi * Elena Schack
Grade 8 Honor Roll Recipients
Sadie Green-Clark * Juliana Medina * Cayman Morehead
Jackson Rohrer * Ari Waife
Grade 7 High Honor Roll Recipients
Lydia Brigham * Natalie Mamasishvili
Grade 7 Honor Roll Recipients
Alexis Bartilucci * Makayla Cronin * Eli Green
Lily Potter * Ryan Sanwald * Liam Sobejana
Grade 6 High Honor Roll Recipients
Ella Fundora * Regina Kolmogorovoa-Weisenberg * Michelle Martinez
Grade 6 Honor Roll Recipients
Aisley Davidson * Jayla Jones * Emily Lupo
Eliza McCarthy * Elizabeth Weslek