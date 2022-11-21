Shelter Island Secondary School Honor Roll

(Credit: Courtesy illustration)

Grade 12 High Honor Roll Recipients

* Hayden Rylott

Grade 12 Honor Roll

* Alexandra Burns * Elijah Davidson * Mary Gennari * Andrea Napoles * Sebastian Quigley-Dunning *Margaret Schultheis * Madison Springer

Grade 11 High Honor Roll Recipients

* Sophie Clark * Leonardo Dougherty * Jose Frausto * Kaitlyn Gulluscio * Susanne Kane

* Mackenzie Speece

Grade 11 Honor Roll Recipients

* Kat Austin * Harper Congdon * Jonathan Rivera

Grade 10 High Honor Roll Recipients

* Robert Beckwith * Nathan Cronin * Johanna Kaasik * Jaxson Rylott * Harrison Weslek

Grade 10 Honor Roll Recipients

* Betzaida Campos * Dariana Duran Alvarado

Grade 9 High Honor Roll Recipients

* Elsie Mae Brigham * Lauren Gibbs * Madison Sobejana

Grade 9 Honor Roll Recipients

* Harrison Clark * Lexi Jernick * Mary Kate Labrozzi * Miranda Marcello * Elena Schack

Grade 8 High Honor Roll Recipients

* Sadie Green-Clark * Rosemund Hanley * Juliana Medina * Cayman Morehead

Grade 8 Honor Roll Recipients

* Kaden Gibbs * Jackson Rohrer * Ari Waife

Grade 7 High Honor Roll Recipients

* Natalie Mamasishvili * Liam Sobejana

Grade 7 Honor Roll Recipients

* Alexis Bartilucci * Lydia Brigham * Makayla Cronin * Eli Green Lily Potter * Ryan Sanwald

Grade 6 High Honor Roll Recipients

* Ella Fundora * Regina Kolmogorovoa-Weisenberg * Michelle Martinez * Eliza McCarthy

Grade 6 Honor Roll Recipients

* Aisley Davidson * Fredric Gurney * Jayla Jones * Elizabeth Weslek

Congratulations to all!