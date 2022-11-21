Shelter Island Secondary School Honor Roll
Grade 12 High Honor Roll Recipients
* Hayden Rylott
Grade 12 Honor Roll
* Alexandra Burns * Elijah Davidson * Mary Gennari * Andrea Napoles * Sebastian Quigley-Dunning *Margaret Schultheis * Madison Springer
Grade 11 High Honor Roll Recipients
* Sophie Clark * Leonardo Dougherty * Jose Frausto * Kaitlyn Gulluscio * Susanne Kane
* Mackenzie Speece
Grade 11 Honor Roll Recipients
* Kat Austin * Harper Congdon * Jonathan Rivera
Grade 10 High Honor Roll Recipients
* Robert Beckwith * Nathan Cronin * Johanna Kaasik * Jaxson Rylott * Harrison Weslek
Grade 10 Honor Roll Recipients
* Betzaida Campos * Dariana Duran Alvarado
Grade 9 High Honor Roll Recipients
* Elsie Mae Brigham * Lauren Gibbs * Madison Sobejana
Grade 9 Honor Roll Recipients
* Harrison Clark * Lexi Jernick * Mary Kate Labrozzi * Miranda Marcello * Elena Schack
Grade 8 High Honor Roll Recipients
* Sadie Green-Clark * Rosemund Hanley * Juliana Medina * Cayman Morehead
Grade 8 Honor Roll Recipients
* Kaden Gibbs * Jackson Rohrer * Ari Waife
Grade 7 High Honor Roll Recipients
* Natalie Mamasishvili * Liam Sobejana
Grade 7 Honor Roll Recipients
* Alexis Bartilucci * Lydia Brigham * Makayla Cronin * Eli Green Lily Potter * Ryan Sanwald
Grade 6 High Honor Roll Recipients
* Ella Fundora * Regina Kolmogorovoa-Weisenberg * Michelle Martinez * Eliza McCarthy
Grade 6 Honor Roll Recipients
* Aisley Davidson * Fredric Gurney * Jayla Jones * Elizabeth Weslek
Congratulations to all!