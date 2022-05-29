Shelter Island Memorial Day Weekend Schedule of Services
Sunday, May 29
• 4 p.m. Flag placement, graves of deceased veterans in all cemeteries.
• Student and community volunteers needed, contact Jimbo Theinert (james.theinert@shelterisland.k12.ny.us; 631-807-2501)
• Monday, May 30
• 8 a.m. Lost at Sea ceremony, Bridge Street. Throwing of Wreaths, 21-gun salute, Piccozzi’s Dock
• 10 a.m. Parade, Center
• 10:40 a.m. Ceremony, American Legion Post 281
• Picnic follows, sponsored by Shelter Island Lions Club