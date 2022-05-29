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Featured Story

Shelter Island Memorial Day Weekend Schedule of Services

By Reporter Staff

(Credit: Jo Ann Kirkland)

Sunday, May 29

• 4 p.m. Flag placement, graves of deceased veterans in all cemeteries.

• Student and community volunteers needed, contact Jimbo Theinert (james.theinert@shelterisland.k12.ny.us; 631-807-2501)

• Monday, May 30

• 8 a.m. Lost at Sea ceremony, Bridge Street. Throwing of Wreaths, 21-gun salute, Piccozzi’s Dock

• 10 a.m. Parade, Center

• 10:40 a.m. Ceremony, American Legion Post 281

• Picnic follows, sponsored by Shelter Island Lions Club