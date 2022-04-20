2021-2022 Shelter Island School Honor Roll Secondary School, Quarter 3
Grade 12 High Honor Roll Recipients
Ariana Carter * Emmett Cummings * Myla Dougherty * Daria Kolmogorova * Olivia Overstreet * Lily Page * Francis Regan * Dayla Reyes * Valera Reyes * Angelina Rice
Grade 12 Honor Roll Recipient
Evan Schack
Grade 11 High Honor Roll Recipients
Elijah Davidson * Andrea Napoles * Hayden Rylott * Benjamin Waife
Grade 11 Honor Roll Recipients
Alexandra Burns * Mary Gennari * Luca Martinez
Sebastian Quigley-Dunning * Madigan Teodoru
Grade 10 High Honor Roll Recipients
Kat Austin * Sophie Clark * Leonardo Dougherty * James Durran
Jose Frausto * Kaitlyn Gulluscio
Grade 10 Honor Roll Recipients
Harper Congdon * Hayden Davidson * Makena Drummond * Mackenzie Speece
Grade 9 High Honor Roll Recipients
Danae Carter * Dariana Duran Alvarado * Johanna Kaasik * Jaxson Rylott
Grade 9 Honor Roll Recipients
Robert Beckwith * Nathan Cronin * Harrison Weslek
Grade 8 High Honor Roll Recipients
Elsie Mae Brigham * Lauren Gibbs * Madison Sobejana
Grade 8 Honor Roll Recipients
Harrison Clark * Sebastian Martinez Majdis * Elena Schack
Grade 7 High Honor Roll Recipients
Rosemund Hanley * Cayman Morehead * Jackson Rohrer
Grade 7 Honor Roll Recipients
Natalie Fernandez * Sadie Green-Clark * Ari Waife
Grade 6 High Honor Roll Recipients
Natalie Mamisashvili * Lily Potter * Ryan Sanwald
Grade 6 Honor Roll Recipients
Alexis Bartilucci * Lydia Brigham * Makayla Cronin * Oscar Durran * Danielle Rasmussen * Liam Sobejana