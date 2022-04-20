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Education

2021-2022 Shelter Island School Honor Roll Secondary School, Quarter 3

By Reporter Staff

(Courtesy image)

Grade 12 High Honor Roll Recipients

Ariana Carter * Emmett Cummings * Myla Dougherty * Daria Kolmogorova * Olivia Overstreet * Lily Page * Francis Regan * Dayla Reyes * Valera Reyes * Angelina Rice

Grade 12 Honor Roll Recipient

Evan Schack

Grade 11 High Honor Roll Recipients

Elijah Davidson * Andrea Napoles * Hayden Rylott * Benjamin Waife

Grade 11 Honor Roll Recipients

Alexandra Burns * Mary Gennari * Luca Martinez

Sebastian Quigley-Dunning * Madigan Teodoru

Grade 10 High Honor Roll Recipients

Kat Austin * Sophie Clark * Leonardo Dougherty * James Durran

Jose Frausto * Kaitlyn Gulluscio

Grade 10 Honor Roll Recipients

Harper Congdon * Hayden Davidson * Makena Drummond * Mackenzie Speece

Grade 9 High Honor Roll Recipients

Danae Carter * Dariana Duran Alvarado * Johanna Kaasik * Jaxson Rylott

Grade 9 Honor Roll Recipients

Robert Beckwith * Nathan Cronin * Harrison Weslek

Grade 8 High Honor Roll Recipients

Elsie Mae Brigham * Lauren Gibbs * Madison Sobejana

Grade 8 Honor Roll Recipients

Harrison Clark * Sebastian Martinez Majdis * Elena Schack

Grade 7 High Honor Roll Recipients

Rosemund Hanley * Cayman Morehead * Jackson Rohrer

Grade 7 Honor Roll Recipients

Natalie Fernandez * Sadie Green-Clark * Ari Waife

Grade 6 High Honor Roll Recipients

Natalie Mamisashvili * Lily Potter * Ryan Sanwald

Grade 6 Honor Roll Recipients

Alexis Bartilucci * Lydia Brigham * Makayla Cronin * Oscar Durran * Danielle Rasmussen * Liam Sobejana