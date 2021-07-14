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Education

Secondary School Quarter 4 Honor Roll * 2020-2021 School Year

By Reporter Staff

(Credit: Courtesy illustration)

Grade 12 High Honor Roll Recipients

Bradley Batten * Nicholas Mamisashvili * Emma Martinez Majdisova * Theodore Olinkiewicz

Aroldo Pantaleon Castro * Jane Richards * Lydia Shepherd * Brandon Velasquez

Grade 12 Honor Roll Recipients

Tyler Gulluscio * Matthew Strauss * Caleb Wasilewski

Grade 11 High Honor Roll Recipients

Ariana Carter * Emmett Cummings * Myla Dougherty

Francis Regan * Dayla Reyes * Valeria Reyes * Evan Schack

Grade 11 Honor Roll Recipients

Daria Kolmogorova * Olivia Overstreet * Lily Page

Grade 10 High Honor Roll Recipients

Andrea Napoles * Hayden Rylott * Benjamin Waife

Grade 10 Honor Roll Recipients

John Febles Torres * Mary Gennari * Henry Lowell Liszanckie * Sebastian Quigley-Dunning

Grade 9 High Honor Roll Recipients

Sophie Clark * Leonardo Dougherty * Kaitlyn Gulluscio

Grade 9 Honor Roll Recipients

Harper Congdon * Jose Frausto * Mackenzie Speece

Grade 8 High Honor Roll Recipients

Danae Carter * Harrison Holmes * Johanna Kaasik * Kenzie Montoya

Grade 8 Honor Roll Recipients

Robert Beckwith * Betzaida Campos * Nathan Cronin

Nicholas Marsh IV * Jaxson Rylott * Harrison Weslek

Grade 7 High Honor Roll Recipients

Elsie Mae Brigham * Elena Schack * Madison Sobejana

Grade 7 Honor Roll Recipients

Harrison Clark * Lauren Gibbs * Michael Kotula * Lionardo Napoles

Grade 6 High Honor Roll Recipients

Savannah Graf

Grade 6 Honor Roll Recipients

Sadie Green-Clark * Cayman Morehead * Jackson Rohrer * Ari Waife