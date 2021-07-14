Secondary School Quarter 4 Honor Roll * 2020-2021 School Year
Grade 12 High Honor Roll Recipients
Bradley Batten * Nicholas Mamisashvili * Emma Martinez Majdisova * Theodore Olinkiewicz
Aroldo Pantaleon Castro * Jane Richards * Lydia Shepherd * Brandon Velasquez
Grade 12 Honor Roll Recipients
Tyler Gulluscio * Matthew Strauss * Caleb Wasilewski
Grade 11 High Honor Roll Recipients
Ariana Carter * Emmett Cummings * Myla Dougherty
Francis Regan * Dayla Reyes * Valeria Reyes * Evan Schack
Grade 11 Honor Roll Recipients
Daria Kolmogorova * Olivia Overstreet * Lily Page
Grade 10 High Honor Roll Recipients
Andrea Napoles * Hayden Rylott * Benjamin Waife
Grade 10 Honor Roll Recipients
John Febles Torres * Mary Gennari * Henry Lowell Liszanckie * Sebastian Quigley-Dunning
Grade 9 High Honor Roll Recipients
Sophie Clark * Leonardo Dougherty * Kaitlyn Gulluscio
Grade 9 Honor Roll Recipients
Harper Congdon * Jose Frausto * Mackenzie Speece
Grade 8 High Honor Roll Recipients
Danae Carter * Harrison Holmes * Johanna Kaasik * Kenzie Montoya
Grade 8 Honor Roll Recipients
Robert Beckwith * Betzaida Campos * Nathan Cronin
Nicholas Marsh IV * Jaxson Rylott * Harrison Weslek
Grade 7 High Honor Roll Recipients
Elsie Mae Brigham * Elena Schack * Madison Sobejana
Grade 7 Honor Roll Recipients
Harrison Clark * Lauren Gibbs * Michael Kotula * Lionardo Napoles
Grade 6 High Honor Roll Recipients
Savannah Graf
Grade 6 Honor Roll Recipients
Sadie Green-Clark * Cayman Morehead * Jackson Rohrer * Ari Waife