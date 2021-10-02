Shelter Island School Honor Roll
*QUARTER 2, 2020-2021 SCHOOL YEAR
Grade 12 High Honor Roll Recipients
Nicholas Mamisashvili * Tyler Gulluscio * Emma Martinez Majdisova * Theodore Olinkiewicz
Jane Richards * Lydia Shepherd * Brandon Velasquez
Grade 12 Honor Roll Recipients
Bradley Batten * Aroldo Pantaleon Castro * Matthew Strauss
Grade 11 High Honor Roll Recipients
Ariana Carter * Emmett Cummings * Myla Dougherty * Daria Kolmogorova
Olivia Overstreet * Francis Regan * Dayla Reyes * Valeria Reyes * Evan Schack
Grade 11 Honor Roll Recipients
Isabella Fonseca * Lily Page
Grade 10 High Honor Roll Recipients
Mary Gennari * Andrea Napoles
Angelina Rice * Hayden Rylott * Benjamin Waife
Grade 10 Honor Roll Recipients
Alexandra Burns * Elijah Davidson * John Febles Torres
Luca Martinez * Sebastian Quigley-Dunning * Madigan Teodoru
Grade 9 High Honor Roll Recipients
Phoenix Bliss * Sophie Clark * Leonardo Dougherty * Jose Frausto * Kaitlyn Gulluscio
Grade 9 Honor Roll Recipients
Harper Congdon * Haleigh Miller
Grade 8 High Honor Roll Recipients
Danae Carter * Johanna Kaasik * Kenzie Montoya * Jaxson Rylott
Grade 8 Honor Roll Recipients
Robert Beckwith * Nathan Cronin * Dariana Duran Alvarado * Jennifer Fabian Santos
Harrison Holmes * Nicholas Marsh IV * Harrison Weslek
Grade 7 High Honor Roll Recipients
Elsie Mae Brigham * Lauren Gibbs * Elena Schack * Madison Sobejana
Grade 7 Honor Roll Recipients
Michael Kotula * Sebastian Martinez Majdis * Lionardo Napoles
Grade 6 High Honor Roll Recipients
Savannah Graf * Ari Waife
Grade 6 Honor Roll Recipients
Natalie Fernandez * Sadie Green-Clark * Cayman Morehead