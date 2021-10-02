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Education

Shelter Island School Honor Roll

By Reporter Staff

(Courtesy image)

*QUARTER 2, 2020-2021 SCHOOL YEAR

Grade 12 High Honor Roll Recipients

Nicholas Mamisashvili * Tyler Gulluscio * Emma Martinez Majdisova * Theodore Olinkiewicz

Jane Richards * Lydia Shepherd * Brandon Velasquez

Grade 12 Honor Roll Recipients

Bradley Batten * Aroldo Pantaleon Castro * Matthew Strauss

Grade 11 High Honor Roll Recipients

Ariana Carter * Emmett Cummings * Myla Dougherty * Daria Kolmogorova

Olivia Overstreet * Francis Regan * Dayla Reyes * Valeria Reyes * Evan Schack

Grade 11 Honor Roll Recipients

Isabella Fonseca * Lily Page

Grade 10 High Honor Roll Recipients

Mary Gennari * Andrea Napoles

Angelina Rice * Hayden Rylott * Benjamin Waife

Grade 10 Honor Roll Recipients

Alexandra Burns * Elijah Davidson * John Febles Torres

Luca Martinez * Sebastian Quigley-Dunning * Madigan Teodoru

Grade 9 High Honor Roll Recipients

Phoenix Bliss * Sophie Clark * Leonardo Dougherty * Jose Frausto * Kaitlyn Gulluscio

Grade 9 Honor Roll Recipients

Harper Congdon * Haleigh Miller

Grade 8 High Honor Roll Recipients

Danae Carter * Johanna Kaasik * Kenzie Montoya * Jaxson Rylott

Grade 8 Honor Roll Recipients

Robert Beckwith * Nathan Cronin * Dariana Duran Alvarado * Jennifer Fabian Santos

Harrison Holmes * Nicholas Marsh IV * Harrison Weslek

Grade 7 High Honor Roll Recipients

Elsie Mae Brigham * Lauren Gibbs * Elena Schack * Madison Sobejana

Grade 7 Honor Roll Recipients

Michael Kotula * Sebastian Martinez Majdis * Lionardo Napoles

Grade 6 High Honor Roll Recipients

Savannah Graf * Ari Waife

Grade 6 Honor Roll Recipients

Natalie Fernandez * Sadie Green-Clark * Cayman Morehead