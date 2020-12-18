Shelter Island calendar of events: Dec. 18-21.
EVERY WEEK
Note: Shelter Island Public Library Programs are online; visit silibrary.org to register.
Art/Rich Poetry Roundtable: Tuesdays, 4 p.m., Library.
CoreSyn with Trent: Tuesday and Saturday at 8 a.m. at Fiske Field basketball courts. In bad weather, at the Legion Hall.
English as a second language: Thursdays, 7 p.m. with Teri Piccozzi, Library.
Functional Fitness with Susan on Zoom: Tuesday and Thursday at 9 a.m. Email susanbinder@me.com to sign up and receive zoom link.
Intermediate French Conversation: 2 p.m. Thursdays, Library, Zoom.
Music Trivia & Light Movement: Mondays, 11-11:45 a.m., Senior Center via Zoom, 631-749-1059.
Out of school fun zone: For grades pre-K to 4 at Shelter Island Youth Center from 2:45-5 p.m. Monday-Wednesday. $10 per child, per day. 631-749-0309.
Seated Functional Fitness: Thursdays, 11-11:45 a.m., Zoom, Senior Center, 631-749-1059.
Seated Zumba Gold: Wednesdays, 11-11:45 on Zoom, Call Senior Center 631-749-1059 for details.
Silver Circle: Wednesdays, Senior Activity Center. Call 631-749-1059 for details.
Social Circle Club, crafts, games: 10 a.m. Tuesdays, Zoom, Call 631-749-1059 for details.
Tai Chi with Denise Gillies: 5 p.m. Wednesdays, Library, Zoom.
Yoga with Dawn: Thursdays at 5:30 p.m., Sundays at 8 a.m. at the Legion Hall
Zumba with Susan on Zoom:; Monday and Wednesday at 8 a.m. and 10 a.m., Saturday at 9 a.m. Email susanbinder@me.com to sign up and receive zoom link.
FRIDAY, DEC. 18
Perlman Music Program Virtual Works in Progress Concert, 5 p.m.. Visit perlmanmusicprogram.org for link.
SATURDAY, DEC. 19
Shakespeare in Community, Twelfth Night, a romantic comedy for Christmas. 12:30, Library Zoom.
MONDAY, DEC. 21
Mystery Book Club: The Coroner’s Lunch, 5 p.m. Library Zoom.
TOWN MEETINGS — Zoom Only
Contact Town Clerk’s Office at 631-749-1166 or townclerk@shelterislandtown.us for Zoom invite.
Water Quality Improvement Advisory Committee, Dec. 17, 6 p.m.
Water Quality Committee, Dec. 21, 2 p.m.