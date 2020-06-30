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Around the Island

Honor Roll for 2019-2020 Shelter Island School Year quarter 4

By Reporter Staff

(Credit: Courtesy illustration)

Grade 12 High Honor Roll

Henry Binder

Amelia Clark

Lyng Coyne

Emma Gallagher

Lauren Gurney

Jennifer Lupo

Walter Richards

Audrey Wood

Honor Roll

Maria Carbajal

Kal Lewis

Daniel Martin

Keith Taplin

Grade 11 High Honor Roll

Bradley Batten

Jalill Carter

Tyler Gulluscio

Nicholas Mamisashvili

Theodore Olinkiewicz

Jane Richards

Lydia Shepherd

Matthew Strauss

Emma Teodoru

Brandon Velasquez

Honor Roll

Aroldo Pantaleon Castro

Grade 10 High Honor Roll

Ariana Carter

Pacey Cronin

Myla Dougherty

Daria Kolmogorova

Emma Martinez Majdisova

Olivia Overstreet

Francis Regan

Dayla Reyes

Valeria Reyes

Evan Schack

Honor Roll

Lily Page

Grade 9 High Honor Roll

Henry Lowell-Liszanckie

Sebastian Quigley-Dunning

Hayden Rylott

Benjamin Waife

Honor Roll

John Febles Torres

Grade 8 High Honor Roll

Alfred Brigham

Sophie Clark

Jose Frausto

Kaitlyn Gulluscio

Honor Roll

Harper Congdon

Jonathan Rivera

Grade 7 High Honor Roll

Dariana Duran Alvarado

Johanna Kaasik

Kenzie Montoya

Jaxson Rylott

Honor Roll

Jennifer Fabian Santos

Harrison Weslek

Grade 6 High Honor Roll

Elsie Mae Brigham

Harrison Clark

Lauren Gibbs

Lucien Madore

Elena Schack

Madison Sobejana

Honor Roll

Lexi Jernick

Michael Kotula

Mary Kate Labrozzi

Miranda Marcello

Sebastian Martinez Majdis

Lionardo Napoles