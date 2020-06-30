Honor Roll for 2019-2020 Shelter Island School Year quarter 4
Grade 12 — High Honor Roll
Henry Binder
Amelia Clark
Lyng Coyne
Emma Gallagher
Lauren Gurney
Jennifer Lupo
Walter Richards
Audrey Wood
Honor Roll
Maria Carbajal
Kal Lewis
Daniel Martin
Keith Taplin
Grade 11 — High Honor Roll
Bradley Batten
Jalill Carter
Tyler Gulluscio
Nicholas Mamisashvili
Theodore Olinkiewicz
Jane Richards
Lydia Shepherd
Matthew Strauss
Emma Teodoru
Brandon Velasquez
Honor Roll
Aroldo Pantaleon Castro
Grade 10 — High Honor Roll
Ariana Carter
Pacey Cronin
Myla Dougherty
Daria Kolmogorova
Emma Martinez Majdisova
Olivia Overstreet
Francis Regan
Dayla Reyes
Valeria Reyes
Evan Schack
Honor Roll
Lily Page
Grade 9 — High Honor Roll
Henry Lowell-Liszanckie
Sebastian Quigley-Dunning
Hayden Rylott
Benjamin Waife
Honor Roll
John Febles Torres
Grade 8 — High Honor Roll
Alfred Brigham
Sophie Clark
Jose Frausto
Kaitlyn Gulluscio
Honor Roll
Harper Congdon
Jonathan Rivera
Grade 7 — High Honor Roll
Dariana Duran Alvarado
Johanna Kaasik
Kenzie Montoya
Jaxson Rylott
Honor Roll
Jennifer Fabian Santos
Harrison Weslek
Grade 6 — High Honor Roll
Elsie Mae Brigham
Harrison Clark
Lauren Gibbs
Lucien Madore
Elena Schack
Madison Sobejana
Honor Roll
Lexi Jernick
Michael Kotula
Mary Kate Labrozzi
Miranda Marcello
Sebastian Martinez Majdis
Lionardo Napoles