Shelter Island School Honor Roll recipients – Quarter 4
Grade 12 High Honor Roll Recipients
Kyle Burns • Mia Clark
Jaime Lenzer • Ella Mysliborski
David Neese • Ethan Renault
Domenico Seddio
Grade 12 Honor Roll Recipients
Nichole Hand • Camryn Page
Nicholas Young
Grade 11 High Honor Roll Recipients
Henry Binder • Amelia Clark
Lyng Coyne • Emma Gallagher
Lauren Gurney • Abigail Kotula
Grade 11 Honor Roll Recipients
Jonas Kinsey • Jennifer Lupo
Daniel Martin
Lucas Quigley-Dunning
Walter Richards • Audrey Wood
Grade 10 High Honor Roll Recipients
Bradley Batten • Tyler Gulluscio
Nicholas Mamisashvili
Theodore Olinkiewicz
Jane Richards • Brandon Velasquez
Grade 10 Honor Roll Recipients
Jalill Carter • Domingo Gil
Grade 9 High Honor Roll Recipients
Pacey Cronin • Myla Dougherty
Daria Kolmogorova • Francis Regan
Valeria Reyes
Grade 9 Honor Roll Recipients
Ariana Carter • Emmett Cummings
Michael Hand • Olivia Overstreet
Lily Page • Katherine Ramos Nieves
Dayla Reyes • Evan Schack
Annabella Springer
Grade 8 High Honor Roll Recipients
John Febles Torres • Andrea Napoles
Angelina Rice • Hayden Rylott
Grade 8 Honor Roll Recipeints
Elijah Davidson
Cassandra Espinoza Heimann
Mary Gennari • Luca Martinez
Sebastian Quigley-Dunning
Madigan Teodoru • Benjamin Waife
Grade 7 High Honor Roll Recipients
Sophie Clark • Kaitlyn Gulluscio
Grade 7 Honor Roll Recipients
Jose Frausto • Maia Loizance
Grade 6 High Honor Roll Recipients
Danae Carter • Johanna Kaasik
Kenzie Montoya
Grade 6 Honor Roll Recipients
Robert Beckwith • Jaxson Rylott