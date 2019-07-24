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Around the Island

Shelter Island School Honor Roll recipients – Quarter 4

By Reporter Staff

Courtesy Image

Grade 12 High Honor Roll Recipients

Kyle Burns    Mia Clark

 Jaime Lenzer    Ella Mysliborski

David Neese    Ethan Renault

Domenico Seddio

Grade 12 Honor Roll Recipients

Nichole Hand    Camryn Page

Nicholas Young

 

Grade 11 High Honor Roll Recipients

Henry Binder    Amelia Clark

Lyng Coyne    Emma Gallagher

Lauren Gurney    Abigail Kotula

 

Grade 11 Honor Roll Recipients

Jonas Kinsey     Jennifer Lupo 

Daniel Martin 

Lucas Quigley-Dunning

Walter Richards    Audrey Wood

 

Grade 10 High Honor Roll Recipients

Bradley Batten    Tyler Gulluscio

Nicholas Mamisashvili

Theodore Olinkiewicz

Jane Richards     Brandon Velasquez

 

Grade 10 Honor Roll Recipients

Jalill Carter    Domingo Gil

 

Grade 9 High Honor Roll Recipients

Pacey Cronin    Myla Dougherty

Daria Kolmogorova    Francis Regan

 Valeria Reyes

 

Grade 9 Honor Roll Recipients

Ariana Carter    Emmett Cummings 

Michael Hand    Olivia Overstreet

Lily Page    Katherine Ramos Nieves

Dayla Reyes    Evan Schack

Annabella Springer

 

Grade 8 High Honor Roll Recipients

John Febles Torres    Andrea Napoles

Angelina Rice    Hayden Rylott

 

Grade 8 Honor Roll Recipeints

Elijah Davidson

Cassandra Espinoza Heimann 

Mary Gennari    Luca Martinez

Sebastian Quigley-Dunning 

Madigan Teodoru    Benjamin Waife

 

Grade 7 High Honor Roll Recipients

Sophie Clark    Kaitlyn Gulluscio

 

Grade 7 Honor Roll Recipients

Jose Frausto    Maia Loizance

 

Grade 6 High Honor Roll Recipients

Danae Carter    Johanna Kaasik 

Kenzie Montoya

 

Grade 6 Honor Roll Recipients

Robert Beckwith    Jaxson Rylott