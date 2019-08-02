Shelter Island School Honor Roll recipients
Shelter Island School Honor Roll recipients
Quarter 2, 2018 – 2019 School Year
Grade 12
High Honor Roll
Mia Clark
Jaime Lenzer
David Neese
Ethan Renault
Domenico Seddio
Honor Roll
Kyle Burns
Nichole Hand
Joseph Lupo
Ella Mysliborski
Camryn Page
Michael Payano
Grade 11
High Honor Roll
Amelia Clark
Lyng Coyne
Emma Gallagher
Lauren Gurney
Jonas Kinsey
Abigail Kotula
Honor Roll
Henry Binder
Jennifer Cooke
Nicholas Labrozzi
Kal Lewis
Jennifer Lupo
Lucas Quigley-Dunning
Audrey Wood
Grade 10
High Honor Roll
Nicholas Mamisashvili
Theodore Olinkiewicz
Jane Richards
Brandon Velasquez
Honor Roll
Bradley Batten
Domingo Gil
Tyler Gulluscio
James Lupo
Lydia Shepherd
Matthew Strauss
Grade 9
High Honor Roll
Pacey Cronin
Myla Dougherty
Francis Regan
Valeria Reyes
Honor Roll
Ariana Carter
Emmett Cummings
Isabella Fonseca
Michael Hand
Daria Kolmogorova
Olivia Overstreet
Lily Page
Katherine Ramos Nieves
Dayla Reyes
Evan Schack
Annabella Springer
Grade 8
High Honor Roll
Andrea Napoles
Benjamin Waife
Honor Roll
Mary Gennari
Henry Lowell-Liszanckie
Luca Martinez
Sebastian Quigley-Dunning
Angelina Rice
Hayden Rylott
Madigan Teodoru
Grade 7
High Honor Roll
Sophie Clark
Kaitlyn Gulluscio
Honor Roll
Alfred Brigham
Harper Congdon
Hayden Davidson
Jose Frausto
Maia Loizance
Grade 6
High Honor Roll
Johanna Kaasik
Kenzie Montoya
Jaxson Rylott
Harrison Weslek
Honor Roll
Robert Beckwith
Danae Carter
Nathan Cronin