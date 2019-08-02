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Around the Island

Shelter Island School Honor Roll recipients

By Reporter Staff

Courtesy illustration

Shelter Island School Honor Roll recipients

Quarter 2, 2018 – 2019 School Year

Grade 12

High Honor Roll

Mia Clark

Jaime Lenzer

David Neese

Ethan Renault

Domenico Seddio

Honor Roll

Kyle Burns

Nichole Hand

Joseph Lupo

Ella Mysliborski

Camryn Page

Michael Payano

Grade 11

High Honor Roll

Amelia Clark

Lyng Coyne

Emma Gallagher

Lauren Gurney

Jonas Kinsey

Abigail Kotula

Honor Roll

Henry Binder

Jennifer Cooke

Nicholas Labrozzi

Kal Lewis

Jennifer Lupo

Lucas Quigley-Dunning

Audrey Wood

Grade 10

High Honor Roll

Nicholas Mamisashvili

Theodore Olinkiewicz

Jane Richards

Brandon Velasquez

Honor Roll

Bradley Batten

Domingo Gil

Tyler Gulluscio

James Lupo

Lydia Shepherd

Matthew Strauss

Grade 9

High Honor Roll

Pacey Cronin

Myla Dougherty

Francis Regan

Valeria Reyes

Honor Roll

Ariana Carter

Emmett Cummings

Isabella Fonseca

Michael Hand

Daria Kolmogorova

Olivia Overstreet

Lily Page

Katherine Ramos Nieves

Dayla Reyes

Evan Schack

Annabella Springer

Grade 8

High Honor Roll

Andrea Napoles

Benjamin Waife

Honor Roll

Mary Gennari

Henry Lowell-Liszanckie

Luca Martinez

Sebastian Quigley-Dunning

Angelina Rice

Hayden Rylott

Madigan Teodoru

Grade 7

High Honor Roll

Sophie Clark

Kaitlyn Gulluscio

Honor Roll

Alfred Brigham

Harper Congdon

Hayden Davidson

Jose Frausto

Maia Loizance

Grade 6

High Honor Roll

Johanna Kaasik

Kenzie Montoya

Jaxson Rylott

Harrison Weslek

Honor Roll

Robert Beckwith

Danae Carter

Nathan Cronin