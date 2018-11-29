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Around the Island

Shelter Island School Honor Roll recipients

By Reporter Staff

COURTESY PHOTO
On November 20 Shelter Island School held a bagel breakfast in celebration of 77 students in grades 6 to 12 who achieved either Honor Roll or High Honor Roll status for the first quarter of the 2018-2019 school year.

Shelter Island School Honor Roll recipients

Quarter 1, 2018 – 2019 School Year

Grade 12

High Honor Roll

Mia Clark

Jaime Lenzer 

David Neese 

Ethan Renault 

Domenico Seddio

Honor Roll

Nichole Hand 

Joseph Lupo 

Ella Mysliborski 

Michael Payano

Grade 11

High Honor Roll

Henry Binder 

Amelia Clark 

Lyng Coyne 

Emma Gallagher 

Lauren Gurney 

Abigail Kotula 

Kal Lewis 

Audrey Wood

Honor Roll

Maria Carbajal

Jennifer Cooke

Jonas Kinsey

Nicholas Labrozzi 

Jennifer Lupo

Daniel Martin

Lucas Quigley-Dunning 

Mitchell Rice

Walter Richards

Grade 10

High Honor Roll

Bradley Batten

Tyler Gulluscio 

Nicholas Mamisashvili 

Theodore Olinkiewicz 

Jane Richards 

Brandon Velasquez

Honor Roll

James Lupo

Grace Olinkiewicz 

Lydia Shepherd 

Matthew Strauss 

Emma Teodoru

Grade 9

High Honor Roll

Pacey Cronin 

Myla Dougherty 

Michael Hand 

Francis Regan 

Valeria Reyes

Honor Roll

Alexandra Brush

Ariana Carter

Isabella Fonseca

Daria Kolmogorova 

Olivia Overstreet

Lily Page

Katherine Ramos Nieves 

Dayla Reyes

Evan Schack 

Annabella Springer

Grade 8

High Honor Roll

Benjamin Waife

Honor Roll

Cassandra Espinoza Heimann 

Mary Gennari

Luca Martinez

Andrea Napoles

Sebastian Quigley-Dunning 

Angelina Rice

Hayden Rylott

Madigan Teodoru

Grade 7

High Honor Roll

Sophie Clark 

Kaitlyn Gulluscio 

Maia Loizance

Honor Roll

Alfred Brigham 

Harper Congdon 

Jose Frausto

Grade 6

High Honor Roll

Johanna Kaasik

Jaxson Rylott

Honor Roll

Robert Beckwith 

Danae Carter 

Nathan Cronin 

Kenzie Montoya 

Harrison Weslek