Shelter Island School Honor Roll recipients
Shelter Island School Honor Roll recipients
Quarter 1, 2018 – 2019 School Year
Grade 12
High Honor Roll
Mia Clark
Jaime Lenzer
David Neese
Ethan Renault
Domenico Seddio
Honor Roll
Nichole Hand
Joseph Lupo
Ella Mysliborski
Michael Payano
Grade 11
High Honor Roll
Henry Binder
Amelia Clark
Lyng Coyne
Emma Gallagher
Lauren Gurney
Abigail Kotula
Kal Lewis
Audrey Wood
Honor Roll
Maria Carbajal
Jennifer Cooke
Jonas Kinsey
Nicholas Labrozzi
Jennifer Lupo
Daniel Martin
Lucas Quigley-Dunning
Mitchell Rice
Walter Richards
Grade 10
High Honor Roll
Bradley Batten
Tyler Gulluscio
Nicholas Mamisashvili
Theodore Olinkiewicz
Jane Richards
Brandon Velasquez
Honor Roll
James Lupo
Grace Olinkiewicz
Lydia Shepherd
Matthew Strauss
Emma Teodoru
Grade 9
High Honor Roll
Pacey Cronin
Myla Dougherty
Michael Hand
Francis Regan
Valeria Reyes
Honor Roll
Alexandra Brush
Ariana Carter
Isabella Fonseca
Daria Kolmogorova
Olivia Overstreet
Lily Page
Katherine Ramos Nieves
Dayla Reyes
Evan Schack
Annabella Springer
Grade 8
High Honor Roll
Benjamin Waife
Honor Roll
Cassandra Espinoza Heimann
Mary Gennari
Luca Martinez
Andrea Napoles
Sebastian Quigley-Dunning
Angelina Rice
Hayden Rylott
Madigan Teodoru
Grade 7
High Honor Roll
Sophie Clark
Kaitlyn Gulluscio
Maia Loizance
Honor Roll
Alfred Brigham
Harper Congdon
Jose Frausto
Grade 6
High Honor Roll
Johanna Kaasik
Jaxson Rylott
Honor Roll
Robert Beckwith
Danae Carter
Nathan Cronin
Kenzie Montoya
Harrison Weslek