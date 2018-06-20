Shelter Island School Honor Roll – Quarter 4
Shelter Island School Honor Roll Recipients
Quarter 4, 2017 – 2018 School Year
Grade 12
High Honor Roll
Bianca Evangelista
Lindsey Gallagher
Luke Gilpin
Madison Hallman
Sarah Lewis
Emily Strauss
Honor Roll
Justine Karen
Hayley Lowell-Liszanckie
Phoebe Starzee
Francesca Frasco
Grade 11
High Honor Roll
Mia Clark
Nichole Hand
Joseph Lupo
David Neese
Ethan Renault
Domineco Seddio
Honor Roll
Kyle Burns
Camryn Page
Michael Payano
Grade 10
High Honor Roll
Amelia Clark
Lyng Coyne
Emma Gallagher
Lauren Gurney
Abigail Kotula
Jennifer Lupo
Daniel Martin
Honor Roll
Henry Binder
Nicholas Labrozzi
Kal Lewis
Luke Lowell-Liszanckie
Lucas Quigley-Dunning
Walter Richards
Audrey Wood
Grade 9
High Honor Roll
Theodore Olinkiewicz
Jane Richards
Honor Roll
Bradley Batten
Katharine Doyle
Tyler Gulluscio
Nicholas Mamisashvili
Grace Olinkiewicz
Lydia Shepherd
Brandon Velasquez
Grade 8
High Honor Roll
Pacey Cronin
Francis Regan
Dayla Reyes
Honor Roll
Michael Hand
Daria Kolmogorova
Lily Page
Katherine Ramos Nieves
Valeria Reyes
Annabella Springer
Grade 7
High Honor Roll
Mary Gennari
Benjamin Waife
Honor Roll
Henry Lowell-Liszanckie
Andrea Napoles
Sebastian Quigley-Dunning
Angelina Rice
Hayden Rylott
Madigan Teodoru
Grade 6
High Honor Roll
Sophie Clark
Harper Congdon
Kaitlyn Gulluscio
Honor Roll
Alfred Brigham
Jose Frausto
Noah Schneider