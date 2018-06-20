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Around the Island

Shelter Island School Honor Roll – Quarter 4

By Reporter Staff

REPORTER FILE PHOTO Shelter Island School
REPORTER FILE PHOTO Shelter Island School

 

Shelter Island School Honor Roll Recipients

Quarter 4, 2017 – 2018 School Year

Grade 12

High Honor Roll

Bianca Evangelista

Lindsey Gallagher

Luke Gilpin

Madison Hallman

Sarah Lewis

Emily Strauss

Honor Roll

Justine Karen

Hayley Lowell-Liszanckie

Phoebe Starzee

Francesca Frasco

Grade 11

High Honor Roll

Mia Clark

Nichole Hand

Joseph Lupo

David Neese

Ethan Renault

Domineco Seddio

Honor Roll

Kyle Burns

Camryn Page

Michael Payano

Grade 10

High Honor Roll

Amelia Clark

Lyng Coyne

Emma Gallagher

Lauren Gurney

Abigail Kotula

Jennifer Lupo

Daniel Martin

Honor Roll

Henry Binder

Nicholas Labrozzi

Kal Lewis

Luke Lowell-Liszanckie

Lucas Quigley-Dunning

Walter Richards

Audrey Wood

Grade 9

High Honor Roll

Theodore Olinkiewicz

Jane Richards

Honor Roll

Bradley Batten

Katharine Doyle

Tyler Gulluscio

Nicholas Mamisashvili

Grace Olinkiewicz

Lydia Shepherd

Brandon Velasquez

Grade 8

High Honor Roll

Pacey Cronin

Francis Regan

Dayla Reyes

Honor Roll

Michael Hand

Daria Kolmogorova

Lily Page

Katherine Ramos Nieves

Valeria Reyes

Annabella Springer

Grade 7

High Honor Roll

Mary Gennari

Benjamin Waife

Honor Roll

Henry Lowell-Liszanckie

Andrea Napoles

Sebastian Quigley-Dunning

Angelina Rice

Hayden Rylott

Madigan Teodoru

Grade 6

High Honor Roll

Sophie Clark

Harper Congdon

Kaitlyn Gulluscio

Honor Roll

Alfred Brigham

Jose Frausto

Noah Schneider