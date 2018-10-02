Shelter Island School Honor Roll — Winter 2018
Shelter Island School
Honor Roll Recipients
Second Quarter, 2017-2018 School Year
Grade 12
High Honor Roll
Bianca Evangelista
Lindsey Gallagher
Luke Gilpin
Madison Hallman
Sarah Lewis
Emily Strauss
Honor Roll
Wesley Congdon
Francesca Frasco
Darien Hunter
Justine Karen
Hayley Lowell-Liszanckie
Phoebe Starzee
Grade 11
High Honor Roll
Mia Clark
Nichole Hand
David Neese
Honor Roll
Kyle Burns
Joseph Lupo
Michael Payano
Ethan Renault
Domineco Seddio
Nicholas Young
Grade 10
High Honor Roll
Amelia Clark
Lyng Coyne
Emma Gallagher
Lauren Gurney
Abigail Kotula
Jennifer Lupo
Audrey Wood
Honor Roll
Henry Binder
Alexia Daniel
Jonas Kinsey
Nicholas Labrozzi
Kal Lewis
Daniel Martin
Lucas Quigley-Dunning
Walter Richards
Isabelle Topliff
Grade 9
High Honor Roll
Nicholas Mamisashvili
Jane Richards
Honor Roll
Katharine Doyle
Domingo Gil
Tyler Gulluscio
James Lupo
Grace Olinkiewicz
Theodore Olinkiewicz
Lydia Shepherd
Sincere Smith
Brandon Velasquez
Grade 8
High Honor Roll
Pacey Cronin
Katherine Ramos Nieves
Francis Regan
Dayla Reyes
Honor Roll
Jerry Card
Michael Hand
Daria Kolmogorova
Emma Martinez Majdisova
Valeria Reyes
Annabella Springer
Grade 7
High Honor Roll
Sebastian Quigley-Dunning
Benjamin Waife
Honor Roll
Elijah Davidson
John Febles Torres
Mary Gennari
Andrea Napoles
Angelina Rice
Hayden Rylott
Madigan Teodoru
Grade 6
High Honor Roll
Sophie Clark
Kaitlyn Gulluscio
Honor Roll
Harper Congdon
Jose Frausto