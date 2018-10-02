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Around the Island

Shelter Island School Honor Roll — Winter 2018

By Reporter Staff

REPORTER FILE PHOTO | The Shelter Island School
REPORTER FILE PHOTO | The Shelter Island School

Shelter Island School 

Honor Roll Recipients

Second Quarter, 2017-2018 School Year

Grade 12

High Honor Roll

Bianca Evangelista

Lindsey Gallagher

Luke Gilpin

Madison Hallman

Sarah Lewis

Emily Strauss

Honor Roll

Wesley Congdon

Francesca Frasco

Darien Hunter

Justine Karen

Hayley Lowell-Liszanckie

Phoebe Starzee

Grade 11

High Honor Roll

Mia Clark

Nichole Hand

David Neese

Honor Roll

Kyle Burns

Joseph Lupo

Michael Payano

Ethan Renault

Domineco Seddio

Nicholas Young

Grade 10

High Honor Roll

Amelia Clark

Lyng Coyne

Emma Gallagher

Lauren Gurney

Abigail Kotula

Jennifer Lupo

Audrey Wood

Honor Roll

Henry Binder

Alexia Daniel

Jonas Kinsey

Nicholas Labrozzi

Kal Lewis

Daniel Martin

Lucas Quigley-Dunning

Walter Richards

Isabelle Topliff

Grade 9

High Honor Roll

Nicholas Mamisashvili

Jane Richards

Honor Roll

Katharine Doyle

Domingo Gil

Tyler Gulluscio

James Lupo

Grace Olinkiewicz

Theodore Olinkiewicz

Lydia Shepherd

Sincere Smith

Brandon Velasquez

Grade 8

High Honor Roll

Pacey Cronin

Katherine Ramos Nieves

Francis Regan

Dayla Reyes

Honor Roll

Jerry Card

Michael Hand

Daria Kolmogorova

Emma Martinez Majdisova

Valeria Reyes

Annabella Springer

Grade 7

High Honor Roll

Sebastian Quigley-Dunning

Benjamin Waife

Honor Roll

Elijah Davidson

John Febles Torres

Mary Gennari

Andrea Napoles

Angelina Rice

Hayden Rylott

Madigan Teodoru

Grade 6

High Honor Roll

Sophie Clark

Kaitlyn Gulluscio

Honor Roll

Harper Congdon

Jose Frausto