Shelter Island School Honor Roll — Spring 2017
Shelter Island School
Honor Roll Recipients
Third quarter, 2016-2017 School Year
Grade 12:
High Honor Roll
Sydney Clark
Melissa Frasco
Nicolette Frasco
William Garrison
Julia Labrozzi
Elizabeth Larsen
Sophia Strauss
Olivia Yeaman
Honor Roll
Raymond Karen
Grade 11:
High Honor Roll
Bianca Evangelista
Francesca Frasco
Lindsey Gallagher
Luke Gilpin
Madison Hallman
Justine Karen
Sarah Lewis
Emily Strauss
Honor Roll
Caitlin Binder
Daniel Boeklen
Joshua Green
Hayley Lowell-Liszanckie
Daniel McCafferty
Isabella Sherman
Phoebe Starzee
Elijah Topliff
Grade 10:
High Honor Roll
Mia Clark
Honor Roll
Lily Garrison
Joseph Lupo
David Neese
Grade 9:
High Honor Roll
Lyng Coyne
Emma Gallagher
Abigail Kotula
Honor Roll
Henry Binder
Amelia Clark
Lauren Gurney
Jonas Kinsey
Nicholas Labrozzi
Kal Lewis
Daniel Martin
Lucas Quigley-Dunning
Walter Richards
Grade 8:
Honor Roll
Katharine Doyle
Tyler Gulluscio
Nicholas Mamisashvili
Grace Olinkiewicz
Theodore Olinkiewicz
Jane Richards
Lydia Shepherd
Brandon Velasquez
Grade 7:
High Honor Roll
Pacey Cronin
Honor Roll
Daria Kolmogorova
Emma Martinez Majdisova
Lily Page
Katherine Ramos Nieves
Francis Regan
Dayla Reyes
Valeria Reyes
Grade 6:
High Honor Roll
Sebastian Quigley-Dunning
Benjamin Waife
Honor Roll
Elijah Davidson
Cassandra Espinoza Heimann
Mary Gennari
Luca Martinez
Andrea Napoles
Angelina Rice
Hayden Rylott