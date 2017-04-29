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Around the Island

Shelter Island School Honor Roll — Spring 2017

By Reporter Staff

REPORTER FILE PHOTO Shelter Island School
REPORTER FILE PHOTO Shelter Island School

Shelter Island School 

Honor Roll Recipients

Third quarter, 2016-2017 School Year

Grade 12:

High Honor Roll

Sydney Clark

Melissa Frasco

Nicolette Frasco

William Garrison

Julia Labrozzi

Elizabeth Larsen

Sophia Strauss

Olivia Yeaman

Honor Roll

Raymond Karen

Grade 11:

High Honor Roll

Bianca Evangelista

Francesca Frasco

Lindsey Gallagher

Luke Gilpin

Madison Hallman

Justine Karen

Sarah Lewis

Emily Strauss

Honor Roll

Caitlin Binder

Daniel Boeklen

Joshua Green

Hayley Lowell-Liszanckie

Daniel McCafferty

Isabella Sherman

Phoebe Starzee

Elijah Topliff

Grade 10:

High Honor Roll

Mia Clark

Honor Roll

Lily Garrison

Joseph Lupo

David Neese

Grade 9:

High Honor Roll

Lyng Coyne

Emma Gallagher

Abigail Kotula

Honor Roll

Henry Binder

Amelia Clark

Lauren Gurney

Jonas Kinsey

Nicholas Labrozzi

Kal Lewis

Daniel Martin

Lucas Quigley-Dunning

Walter Richards

Grade 8:

Honor Roll

Katharine Doyle

Tyler Gulluscio

Nicholas Mamisashvili

Grace Olinkiewicz

Theodore Olinkiewicz

Jane Richards

Lydia Shepherd

Brandon Velasquez

Grade 7:

High Honor Roll

Pacey Cronin

Honor Roll

Daria Kolmogorova

Emma Martinez Majdisova

Lily Page

Katherine Ramos Nieves

Francis Regan

Dayla Reyes

Valeria Reyes

Grade 6:

High Honor Roll

Sebastian Quigley-Dunning

Benjamin Waife

Honor Roll

Elijah Davidson

Cassandra Espinoza Heimann

Mary Gennari

Luca Martinez

Andrea Napoles

Angelina Rice

Hayden Rylott