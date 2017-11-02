Shelter Island School Honor Roll — Winter 2017
Shelter Island School
Honor Roll Recipients
Second quarter, 2016-2017 School Year
Grade 12:
High Honor Roll
Sydney Clark
Melissa Frasco
Nicolette Frasco
William Garrison
Julia Labrozzi
Elizabeth Larsen
Amira Lawrence
Sophia Strauss
Olivia Yeaman
Honor Roll
Domily Gil
Raymond Karen
Thomas Lenzer
Evan Thilberg
Grade 11:
High Honor Roll
Bianca Evangelista
Lindsey Gallagher
Luke Gilpin
Madison Hallman
Sarah Lewis
Emily Strauss
Honor Roll
Daniel Boeklen
Francesca Frasco
Hayley Lowell-Liszancki
Grade 10:
High Honor Roll
Mia Clark
Justine Karen
David Neese
Honor Roll
Lily Garrison
Domenico Seddio
Grade 9:
High Honor Roll
Lyng Coyne
Emma Gallagher
Honor Roll
Henry Binder
Maria Carbajal
Amelia Clark
Lauren Gurney
Jonas Kinsey
Abigail Kotula
Nicholas Labrozzi
Kal Lewis
Jennifer Lupo
Daniel Martin
Lucas Quigley-Dunning
Audrey Wood
Grade 8:
Honor Roll
Katharine Doyle
Tyler Gulluscio
Nicholas Mamisashvili
Grace Olinkiewicz
Theodore Olinkiewicz
Jane Richards
Brandon Velasquez
Grade 7:
High Honor Roll
Pacey Cronin
Francis Regan
Honor Roll
Daria Kolmogorova
Emma Martinez Majdisova
Katherine Ramos Nieves
Dayla Reyes
Valeria Reyes
Grade 6:
High Honor Roll
Hayden Rylott
Benjamin Waife
Honor Roll
Elijah Davidson
Cassandra Espinoza Heinman
Mary Gennari
Luca Martinez
Andrea Napoles
Sebastain Quigley-Dunning
Angelina Rice
Madigan Teodoru