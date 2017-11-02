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Around the Island

Shelter Island School Honor Roll — Winter 2017

By Reporter Staff

REPORTER FILE PHOTO Shelter Island School
REPORTER FILE PHOTO | Shelter Island School

Shelter Island School 

Honor Roll Recipients

Second quarter, 2016-2017 School Year

Grade 12:

High Honor Roll

Sydney Clark

Melissa Frasco

Nicolette Frasco

William Garrison

Julia Labrozzi

Elizabeth Larsen

Amira Lawrence

Sophia Strauss

Olivia Yeaman

Honor Roll

Domily Gil

Raymond Karen

Thomas Lenzer

Evan Thilberg

 

Grade 11:

High Honor Roll

Bianca Evangelista

Lindsey Gallagher

Luke Gilpin

Madison Hallman

Sarah Lewis

Emily Strauss

Honor Roll

Daniel Boeklen

Francesca Frasco

Hayley Lowell-Liszancki

 

Grade 10:

High Honor Roll

Mia Clark

Justine Karen

David Neese

Honor Roll

Lily Garrison

Domenico Seddio

 

Grade 9:

High Honor Roll

Lyng Coyne

Emma Gallagher

Honor Roll

Henry Binder

Maria Carbajal

Amelia Clark

Lauren Gurney

Jonas Kinsey

Abigail Kotula

Nicholas Labrozzi

Kal Lewis

Jennifer Lupo

Daniel Martin

Lucas Quigley-Dunning

Audrey Wood

 

Grade 8:

Honor Roll

Katharine Doyle

Tyler Gulluscio

Nicholas Mamisashvili

Grace Olinkiewicz

Theodore Olinkiewicz

Jane Richards

Brandon Velasquez

 

Grade 7:

High Honor Roll

Pacey Cronin

Francis Regan

Honor Roll

Daria Kolmogorova

Emma Martinez Majdisova

Katherine Ramos Nieves

Dayla Reyes

Valeria Reyes

 

Grade 6:

High Honor Roll

Hayden Rylott

Benjamin Waife

Honor Roll

Elijah Davidson

Cassandra Espinoza Heinman

Mary Gennari

Luca Martinez

Andrea Napoles

Sebastain Quigley-Dunning

Angelina Rice

Madigan Teodoru