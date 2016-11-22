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Around the Island

Shelter Island School Honor Roll — Fall 2016

By Reporter Staff

Shelter Island School
REPORTER FILE PHOTO  |  Shelter Island School

Shelter Island School 

Honor Roll Recipients

First quarter, 2016-2017 School Year

Grade 12:

High Honor Roll

Sydney Clark, Melissa Frasco, Nicolette Frasco, William Garrison, Julia Labrozzi, Elizabeth Larsen, Sophia Strauss, Olivia Yeaman

Honor Roll

Raymond Karen, Amira Lawrence, Thomas Lenzer

 

Grade 11:

High Honor Roll

Bianca Evangelista, Francesca Frasco, Lindsey Gallagher, Luke Gilpin, Madison Hallman, Sarah Lewis, Emily Strauss

Honor Roll

Caitlin Binder

 

Grade 10:

High Honor Roll

Mia Clark, Justine Karen, David Neese

Honor Roll

Lily Garrison

 

Grade 9:

High Honor Roll

Lyng Coyne, Emma Gallagher, Abigail Kotula

Honor Roll

Henry Binder, Amelia Clark, Lauren Gurney, Jonas Kinsey, Nicholas Labrozzi, Kal Lewis, Daniel Martin, Lucas Quigley-Dunning, Audrey Wood

 

Grade 8:

Honor Roll

Bradley Batten, Katharine Doyle, Nicholas Mamisashvili, Grace Olinkiewicz, Theodore Olinkiewicz, Jane Richards, Emma Teodoru, Brandon Velasquez

 

Grade 7:

High Honor Roll

Pacey Cronin, Emma Martinez Majdisova

Honor Roll

Alexandra Brush, Isabella Fonseca, Daria Kolmogorova, Gerald Koutrokois, Katherine Ramos Nieves, Francis Regan, Dayla Reyes, Valeria Reyes

 

Grade 6:

High Honor Roll

Benjamin Waife

Honor Roll

Elijah Davidson, Cassandra Espinoza Heinman, Mary Gennari, Andrea Napoles, Sebastain Quigley-Dunning, Angelina Rice, Hayden Rylott, Madigan Teodoru