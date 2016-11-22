Shelter Island School Honor Roll — Fall 2016
Shelter Island School
Honor Roll Recipients
First quarter, 2016-2017 School Year
Grade 12:
High Honor Roll
Sydney Clark, Melissa Frasco, Nicolette Frasco, William Garrison, Julia Labrozzi, Elizabeth Larsen, Sophia Strauss, Olivia Yeaman
Honor Roll
Raymond Karen, Amira Lawrence, Thomas Lenzer
Grade 11:
High Honor Roll
Bianca Evangelista, Francesca Frasco, Lindsey Gallagher, Luke Gilpin, Madison Hallman, Sarah Lewis, Emily Strauss
Honor Roll
Caitlin Binder
Grade 10:
High Honor Roll
Mia Clark, Justine Karen, David Neese
Honor Roll
Lily Garrison
Grade 9:
High Honor Roll
Lyng Coyne, Emma Gallagher, Abigail Kotula
Honor Roll
Henry Binder, Amelia Clark, Lauren Gurney, Jonas Kinsey, Nicholas Labrozzi, Kal Lewis, Daniel Martin, Lucas Quigley-Dunning, Audrey Wood
Grade 8:
Honor Roll
Bradley Batten, Katharine Doyle, Nicholas Mamisashvili, Grace Olinkiewicz, Theodore Olinkiewicz, Jane Richards, Emma Teodoru, Brandon Velasquez
Grade 7:
High Honor Roll
Pacey Cronin, Emma Martinez Majdisova
Honor Roll
Alexandra Brush, Isabella Fonseca, Daria Kolmogorova, Gerald Koutrokois, Katherine Ramos Nieves, Francis Regan, Dayla Reyes, Valeria Reyes
Grade 6:
High Honor Roll
Benjamin Waife
Honor Roll
Elijah Davidson, Cassandra Espinoza Heinman, Mary Gennari, Andrea Napoles, Sebastain Quigley-Dunning, Angelina Rice, Hayden Rylott, Madigan Teodoru