Shelter Island School Honor Roll
Secondary school Honor Roll recipients for the fourth quarter, 2015-2016 school year
Grade 12:
High Honor Roll
Kelly Colligan
Emily Hyatt
Peter Kropf
Honor Roll
Elizabeth Dunning
Serina Kaasik
Kenna McCarthy
Connor Rice
Richard Ruscica
Tristan Wissemann
Grade 11:
High Honor Roll
Sydney Clark
Melissa Frasco
Nicolette Frasco
William Garrison
Julia Labrozzi
Sophia Strauss
Olivia Yeaman
Honor Roll
Rodrigo Barros
Chanin Inturam
Elizabeth Larsen
Amira Lawrence
Grade 10:
High Honor Roll
Bianca Evangelista
Francesca Frasco
Lindsey Gallagher
Luke Gilpin
Madison Hallman
Sarah Lewis
Emily Strauss
Honor Roll
Isabella Sherman
Phoebe Starzee
Grade 9:
High Honor Roll
Mia Clark
Honor Roll
Elizabeth Cummings
Lily Garrison
Justine Karen
Joseph Lupo
David Neese
Grade 8:
High Honor Roll
Liam Adipietro
Amelia Clark
Emma Gallagher
Lauren Gurney
Abigail Kotula
Daniel Martin
Lucas Quigley-Dunning
Honor Roll
Henry Binder
Maria Carbajal
Jonas Kinsey
Nicholas Labrozzi
Kal Lewis
Luke Lowell-Liszanckie
Jennifer Lupo
Walter Richards
Grade 7:
High Honor Roll
Katharine Doyle
Nicholas Mamisashvili
Honor Roll
Bradley Batten
Tyler Gulluscio
James Lupo
Theodore Olinkiewicz
Jane Richards
Brandon Velasquez
Grade 6:
High Honor Roll
Pacey Cronin
Francis Regan
Honor Roll
Alexandra Brush
Isabella Fonseca
Daria Kolmogorova
Gerald Koutrokois
Emma Martinez Majdisova
Lily Page
Katherine Ramos Nieves
Riley Renault
Dayla Reyes
Valeria Reyes
Evan Schack