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Around the Island

Shelter Island School Honor Roll

By Annette Hinkle

REPORTER FILE PHOTO Shelter Island School
REPORTER FILE PHOTO Shelter Island School

Secondary school Honor Roll recipients for the fourth quarter, 2015-2016 school year

Grade 12:

High Honor Roll

Kelly Colligan

Emily Hyatt

Peter Kropf

Honor Roll

Elizabeth Dunning

Serina Kaasik

Kenna McCarthy

Connor Rice

Richard Ruscica

Tristan Wissemann

Grade 11:

High Honor Roll

Sydney Clark

Melissa Frasco

Nicolette Frasco

William Garrison

Julia Labrozzi

Sophia Strauss

Olivia Yeaman

Honor Roll

Rodrigo Barros

Chanin Inturam

Elizabeth Larsen

Amira Lawrence

Grade 10:

High Honor Roll

Bianca Evangelista

Francesca Frasco

Lindsey Gallagher

Luke Gilpin

Madison Hallman

Sarah Lewis

Emily Strauss

Honor Roll

Isabella Sherman

Phoebe Starzee

Grade 9:

High Honor Roll

Mia Clark

Honor Roll

Elizabeth Cummings

Lily Garrison

Justine Karen

Joseph Lupo

David Neese

Grade 8:

High Honor Roll

Liam Adipietro

Amelia Clark

Emma Gallagher

Lauren Gurney

Abigail Kotula

Daniel Martin

Lucas Quigley-Dunning

Honor Roll

Henry Binder

Maria Carbajal

Jonas Kinsey

Nicholas Labrozzi

Kal Lewis

Luke Lowell-Liszanckie

Jennifer Lupo

Walter Richards

Grade 7:

High Honor Roll

Katharine Doyle

Nicholas Mamisashvili

Honor Roll

Bradley Batten

Tyler Gulluscio

James Lupo

Theodore Olinkiewicz

Jane Richards

Brandon Velasquez

Grade 6:

High Honor Roll

Pacey Cronin

Francis Regan

Honor Roll

Alexandra Brush

Isabella Fonseca

Daria Kolmogorova

Gerald Koutrokois

Emma Martinez Majdisova

Lily Page

Katherine Ramos Nieves

Riley Renault

Dayla Reyes

Valeria Reyes

Evan Schack