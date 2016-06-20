Shelter Island 10K official results
Here are the official results for Saturday’s Shelter Island 10K from AuyerTiming.com.
Congratulations to all!
Male Overall
1. Senbeto Geneti Guteta, New York, NY — 29:43.28
2. Ayele Megersa Feisa, Bronx NY — 2 29:45.33
3. Tadesse Yae Dabi, New York NY — 29:50.05
4. Hailu Mekkonen, Silver Spring MD — 29:51.80
5. Nicholas Filippazzo,Wantagh NY — 29:55.46
6. John Gathaiya Murugu, Morristown NJ — 6 30:47.98
7. Muse Babo-Ido, Washington, DC — 31:26.36
8. RYAN UDVADIA Shoreham — NY 8 32:46.69
9. Benjamin Tuttle, Eastport NY — 10 33:58.75
10. Boyd Carrington, Amityville NY — 11 34:06.86
Female Overall
1. Nzisa Nancy, Lansing MI — 33:01.74
2. Gladys Kipsoi, Lansing MI — 34:10.89
3. Sinke Biyadgilgn, — 15 34:25.42
4. Bose Giemeda Asseta, — 35:00.26
5. Katie DiCamillo, — 35:15.98
6. Caroline LeFrak, — 35:24.97
7. Leonora Petrina, 35:35.45
8. Salome Kosgei, 37:40.71
9. Elisabeth Uible, — 38:18.25
10. JEANNA COMPOSTI, — 38:33.16
Masters Male
1. Joseph Ekuom — 34:20.80
2. Diego Vanegas, New York NY — 14 34:23.63
3. JAMES LEFRAK, New York NY — 22 36:02.18
Masters Female
1. Joanie Benoit- Samuelson, Freeport Me — 40:26.34
2. Sinead Fitzibbon, Sag Harbor NY — 42:14.86
3. SUZY HEFFERNAN, Cutchogue NY — 75 42:35.19
1-19 Male
1. Keith Steinbrecher,Wading river NY — 34:51.23
2. Zachary Malik — 35:25.20
3. SKYLER LATTUCA, Middle Island NY —36:29.59
1-19 Female
1. Zoe Zeltner, New York NY — 49:40.94
2. Pilar Olivieri, New York NY 221 — 49:41.34
3. Cortney Evola, Holtsville NY — 55:29.84
20-24 Female
1. Mallory Anderson, New York NY — 37 38:50.56
2. Soeurette Morley, New York NY — 206 49:16.01
3. BITSY MORGAN, Shelter Island Hts. — 50:14.51
20-24 Male
1. Eamonn Coughlin, Castleton NY — 38:06.07
2. Niall Coughlin, Castleton NY — 39:02.65
3. BRENDAN ROGERS, Glen Cove NY — 45:38.91
25-29 Female
1. Savannah Puca, Huntington NY — 66 42:10.63
2. Grace Eginton, Brooklyn NY 43:00.69
3. Hannah Hoskins, Brooklyn NY — 44:21.50
25-29 Male
1. BRENDAN MCGANN, Manhasset NY — 36:34.40
2. DANIEL WIDLOWSKI, Sag Harbor NY — 37:16.70
3. Sebastian Graves , Brooklyn NY — 38:05.35
30-34 Female
1. CASSANDRA WINTERS, Brooklyn NY — 42:58.70
2. Jennifer Newman, Shelter Island NY — 43:28.11
3. Ali Tuthill, SEA CLIFF NY — 45:58.06
30-34Male
1. ELI ADLER, New York NY — 39:47.03
2. Louis Volle, Remsenburg NY — 39:53.57
3. Kyle Ferry, Tuckaway NY — 41:03.11
35-39 Female
1. Tara Wilson, West Islip NY — 39:16.41
2. Tina Frey, New York NY — 45:07.28
3. Jacqueline Gravina-Wohlleb, East Hampton NY 1— 47:31.70
35-39 Male
1. Illya tarasenko, BROOKLYN NY — 39:23.51
2. Richard G Dower III, BROOKLYN NY — 40:15.72
3. Trent Hampton, West Babylon NY — 40:39.87
40-44 Male
1. John Honerkamp, Brooklyn NY — 36:46.48
2. Michael Anderson, HOBOKEN NJ — 38:20.56
3. Chris Burr, Brooklyn NY — 39:07.76
40-44Female
1. JEN ALEXANDER, Brooklyn NY — 45:59.39
2. Michele Caro, New York NY — 47:55.20
3. Lori Deutsch, Allentown PA — 47:58.33
45-49 Female
1. Beth Feit, Montauk NY — 47:31.13
2. Wendy Gabrielsen, Riverhead NY — 50:57.35
3. Kimberly McAdam, HOBOKEN NJ — 51:35.86
45-49 Male
1. Dustin DesRoches, Rocky Point NY — 38:42.08
2. LIAM MALANAPHY, New York NY — 40:50.14
3. Mike Bahel, East Hampton NY — 40:54.61
50-54 Female
1. Pamela Davis, Cutchogue NY — 55:01.64
2. JENNIFER LOVE, Riverhead NY — 56:48.84
3. ELIZABETH MAFFIA, NESCONSET NY — 01:00:01.87
50-54 Male
1. Michael Di Lisio, Shoreham NY — 42:27.37
2. Neil Carragher, Shelter Island Hts.— 43:00.23
3. KIERAN GIBBONS, Northport NY — 46:00.94
55-59 Male
1. ANTHONY VLACHOS, Dix Hills NY 42:28.97
2. Richard Buckheit, SOUTHOLD NY — 43:29.69
3. Don Winters, Setauket NY — 43:32.69
55-59 Female
1. Maryellen Basile F56 91 Wilton CT 91 43:54.32
2. Sara McElheny F56 662 New York NY 168 47:52.49
3. DOLORES DOMAN F59 293 Dix Hills NY 182 48:19.01
60-64 Male
1. David Harder M62 454 Bellport NY 157 47:24.59
2. RAYMOND COSTANZO M60 221 Sound Beach NY 193 48:52.81
3. Jim Arnone M61 WESTHAMPTON 199 49:05.18
60-64 Female
1. Susan Keogh,Bellmore NY — 52:45.57
2. SUSIE MARNELL, Dix Hills NY— 56:05.15
3. Nancy Wagner-Wetzel, Staten Island NY — 01:00:46.01
65-69 Female
1. Denise Andl,Hampton Bays NY — 01:00:36.67
2. Alma Lopez, Medford NY — 01:04:21.71
3. Rebekah Ackerman, Centereach NY — 01:05:31.24
65-69 Male
1. Leo Corbett, New York NY — 41:24.43
2. Bill Rogers, Foxbourgh Ma 46:48.11
3. BOB MORITZ, MEDFORD NY — 47:55.69
70-74 Female
1. Susan McClanahan, New York NY 01:04:43.11
2. Francoise Mallow, Shelter Island NY — 01:14:18.93
70-74 Male
1. Thomas Maile, Cortlandt Manor NY— 51:41.34
2. JOSEPH LAZZARO, RIDGE NY — 52:37.15
3. Paul Williams, Santa Monica CA — 01:00:38.19
Wheel Male
1. PETER HAWKINS, Malverne NY — 31:05.56
2. WILLIAM LEHR, Shelter Island NY — 34:31.48