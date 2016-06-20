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Shelter Island 10K official results

By Reporter Staff

CLIFF CLARK Right on time,
CLIFF CLARK Right on time,

Here are the official  results for Saturday’s Shelter Island 10K from AuyerTiming.com.

Congratulations to all!

Male Overall
1. Senbeto Geneti Guteta, New York, NY — 29:43.28
2. Ayele Megersa Feisa, Bronx NY —  2 29:45.33
3. Tadesse Yae Dabi,  New York NY — 29:50.05
4. Hailu Mekkonen, Silver Spring MD — 29:51.80
5. Nicholas Filippazzo,Wantagh NY   — 29:55.46
6. John Gathaiya Murugu,  Morristown NJ — 6 30:47.98
7. Muse Babo-Ido, Washington, DC  — 31:26.36
8. RYAN UDVADIA  Shoreham — NY 8 32:46.69
9. Benjamin Tuttle, Eastport NY — 10 33:58.75
10. Boyd Carrington,  Amityville NY — 11 34:06.86

Female Overall
1. Nzisa Nancy, Lansing MI —  33:01.74
2. Gladys Kipsoi, Lansing MI —  34:10.89
3. Sinke Biyadgilgn, — 15 34:25.42
4. Bose Giemeda Asseta, — 35:00.26
5. Katie DiCamillo, — 35:15.98
6. Caroline LeFrak, — 35:24.97
7. Leonora Petrina, 35:35.45
8. Salome Kosgei, 37:40.71
9. Elisabeth Uible, — 38:18.25
10. JEANNA COMPOSTI, — 38:33.16

Masters Male
1. Joseph Ekuom — 34:20.80
2. Diego Vanegas,  New York NY — 14 34:23.63
3. JAMES LEFRAK,  New York NY — 22 36:02.18

Masters Female
1. Joanie Benoit- Samuelson,  Freeport Me — 40:26.34
2. Sinead Fitzibbon, Sag Harbor NY —  42:14.86
3. SUZY HEFFERNAN, Cutchogue NY — 75 42:35.19

1-19 Male
1. Keith Steinbrecher,Wading river NY — 34:51.23
2. Zachary Malik — 35:25.20
3. SKYLER LATTUCA,  Middle Island NY —36:29.59

1-19 Female
1. Zoe Zeltner, New York NY  — 49:40.94
2. Pilar Olivieri, New York NY 221 — 49:41.34
3. Cortney Evola,  Holtsville NY — 55:29.84

20-24 Female
1. Mallory Anderson, New York NY — 37 38:50.56
2. Soeurette Morley,  New York NY —  206 49:16.01
3. BITSY MORGAN, Shelter Island Hts. — 50:14.51

20-24 Male
1. Eamonn Coughlin,  Castleton NY  — 38:06.07
2. Niall Coughlin, Castleton NY — 39:02.65
3. BRENDAN ROGERS,  Glen Cove NY — 45:38.91

25-29 Female
1. Savannah Puca, Huntington NY — 66 42:10.63
2. Grace Eginton,  Brooklyn NY 43:00.69
3. Hannah Hoskins,  Brooklyn NY  — 44:21.50

25-29 Male
1. BRENDAN MCGANN, Manhasset NY  — 36:34.40
2. DANIEL WIDLOWSKI,  Sag Harbor NY — 37:16.70
3. Sebastian Graves , Brooklyn NY — 38:05.35

30-34 Female
1. CASSANDRA WINTERS, Brooklyn NY — 42:58.70
2. Jennifer Newman,  Shelter Island NY — 43:28.11
3. Ali Tuthill, SEA CLIFF NY — 45:58.06

30-34Male
1. ELI ADLER, New York NY — 39:47.03
2. Louis Volle, Remsenburg NY — 39:53.57
3. Kyle Ferry, Tuckaway NY — 41:03.11

35-39 Female
1. Tara Wilson, West Islip NY — 39:16.41
2. Tina Frey, New York NY — 45:07.28
3. Jacqueline Gravina-Wohlleb, East Hampton NY 1— 47:31.70

35-39 Male
1. Illya tarasenko, BROOKLYN NY — 39:23.51
2. Richard G Dower III, BROOKLYN NY — 40:15.72
3. Trent Hampton,  West Babylon NY — 40:39.87

40-44 Male
1. John Honerkamp, Brooklyn NY — 36:46.48
2. Michael Anderson,  HOBOKEN NJ — 38:20.56
3. Chris Burr, Brooklyn NY — 39:07.76

40-44Female
1. JEN ALEXANDER, Brooklyn NY — 45:59.39
2. Michele Caro,  New York NY — 47:55.20
3. Lori Deutsch,  Allentown PA — 47:58.33

45-49 Female
1. Beth Feit, Montauk NY — 47:31.13
2. Wendy Gabrielsen,  Riverhead NY — 50:57.35
3. Kimberly McAdam,  HOBOKEN NJ — 51:35.86

45-49 Male
1. Dustin DesRoches,  Rocky Point NY — 38:42.08
2. LIAM MALANAPHY, New York NY — 40:50.14
3. Mike Bahel, East Hampton NY — 40:54.61

50-54 Female
1. Pamela Davis, Cutchogue NY — 55:01.64
2. JENNIFER LOVE, Riverhead NY — 56:48.84
3. ELIZABETH MAFFIA, NESCONSET NY  — 01:00:01.87

50-54 Male
1. Michael Di Lisio,  Shoreham NY — 42:27.37
2. Neil Carragher,  Shelter Island Hts.— 43:00.23
3. KIERAN GIBBONS, Northport NY — 46:00.94

55-59 Male
1. ANTHONY VLACHOS, Dix Hills NY  42:28.97
2. Richard Buckheit,  SOUTHOLD NY — 43:29.69
3. Don Winters, Setauket NY — 43:32.69

55-59 Female
1. Maryellen Basile F56 91 Wilton CT 91 43:54.32
2. Sara McElheny F56 662 New York NY 168 47:52.49
3. DOLORES DOMAN F59 293 Dix Hills NY 182 48:19.01

60-64 Male
1. David Harder M62 454 Bellport NY 157 47:24.59
2. RAYMOND COSTANZO M60 221 Sound Beach NY 193 48:52.81
3. Jim Arnone M61 WESTHAMPTON 199 49:05.18

60-64 Female
1. Susan Keogh,Bellmore NY — 52:45.57
2. SUSIE MARNELL, Dix Hills NY— 56:05.15
3. Nancy Wagner-Wetzel,  Staten Island NY — 01:00:46.01

65-69 Female
1. Denise Andl,Hampton Bays NY — 01:00:36.67
2. Alma Lopez, Medford NY — 01:04:21.71
3. Rebekah Ackerman, Centereach NY — 01:05:31.24

65-69 Male
1. Leo Corbett,  New York NY — 41:24.43
2. Bill Rogers, Foxbourgh Ma  46:48.11
3. BOB MORITZ,  MEDFORD NY — 47:55.69

70-74 Female
1. Susan McClanahan, New York NY  01:04:43.11
2. Francoise Mallow,  Shelter Island NY — 01:14:18.93

70-74 Male
1. Thomas Maile,  Cortlandt Manor NY— 51:41.34
2. JOSEPH LAZZARO, RIDGE NY — 52:37.15
3. Paul Williams, Santa Monica CA — 01:00:38.19

Wheel Male
1. PETER HAWKINS, Malverne NY — 31:05.56
2. WILLIAM LEHR,  Shelter Island NY — 34:31.48