Weekly Calendar: April 28 — May 5, 2016

EVENTS

THURSDAY, APRIL 28

LEGO Club, 3 p.m., library. 749-0042.

Book Club, “The Night Circus” by Erin Morgenstern. 7 p.m., library.

FRIDAY, APRIL 29

Young adult Anime club, 3 p.m., library. 749-0042.

Friday Night Dialogues, Roz Dimon in conversation with artist Janet Culbertson. 7 p.m., library.

SATURDAY, APRIL 30

Zumba with Melanie, 8:30 a.m., library. $5.

Open House, for new and returning campers, 1 to 4 p.m., Quinipet Camp & Retreat Center, 99 Shore Road. 749-0430.

Coffee and Coloring, for adults, 2 p.m., library.

SUNDAY, MAY 1

“May-gration” bird walk, 7 a.m., Mashomack Preserve. Sundays in May. 749-1001.

Book-in-the-Woods, a half-mile trail walk and story as you go for families. May’s story is “What Bluebirds Do” by Pamela F. Kirby. Mashomack Preserve. 749-1001

TUESDAY, MAY 3

Shelter Island Women’s Club, speaker Shelter Island Library Director Terry Lucas. Noon, Presbyterian Church Fellowship Hall. All are welcome. Donation or non-perishable item for food pantry appreciated.

WEDNESDAY, MAY 4

May the 4th Be With You, Star Wars origami for all ages, 3 p.m., library. 749-0042.

THURSDAY, MAY 5

Luncheon, for volunteers of the Shelter Island Senior Center. Presbyterian Church, noon.

National Day of Prayer, Youth Center, American Legion Hall, 7 p.m. This year’s theme is “Wake Up America.”

FRIDAY, MAY 6

Teacher Appreciation Week, celebration of school staff, sponsored by the PTSA. 10 a.m., Shelter Island School conference room.

Job fair, for teens and local businesses. 1 to 2:30 p.m., Shelter Island School gymnasium.

Friday Night Dialogues, Kevin Stiegelmaier, “Paddling Long Island,” 7 p.m., library.

MEETINGS

(At Town Hall unless otherwise noted.)

May 2: Waterways Management Advisory Council, 7 p.m.

May 3: Town Board work session, 1 p.m.

May 4: Deer and Tick Committee, 10 a.m.

May 7: Hay Beach Property Owners Association spring meeting. Town assessors BJ Ianfolla and Quinn Karpeh speak. 3 p.m., St. Mary’s Church.

EVERY WEEK

Alcoholics Anonymous, Fridays, beginners meeting, 7:30 p.m., Presbyterian Church. Open discussion Monday through Friday, 7 a.m. St. Mary’s; Tuesday, Wednesday and Saturday, 7:30 p.m.

Al-Anon, Saturdays, 10 a.m., library, St. Mary’s.

American Legion, Friday night dinners, Chef Stephanie, 6 p.m. 749-1180.

Art Barnett Poetry Roundtable, Tuesdays, 4 p.m., library.

Bi-lingual story time, Saturdays, 10:30 a.m., library. Call for dates: 749-0042.

Clase de Ingles, Thursdays, 4 to 5 p.m., English class for Spanish-speaking adults, library. Free.

Duplicate bridge, Thursdays, 12:30 p.m., St. Mary’s Parish Hall, 749-0835.

Exercise classes, Tuesdays and Thursdays, 8:15 a.m., Saturday, 9 a.m., Youth Center, $5/class. Maggie, 664-1476.

Karate classes, Mondays, 4 to 5 p.m. (5- to 8-year-olds), 5 to 6 p.m. (8 years to adult), Recreation Department, Legion Hall, $30 month.

Knitting Club, Thursdays, 5 p.m., library.

Mah-jongg Club, Mondays, 10 a.m. to 1 p.m., library lower level.

Poker Table, Thursdays, 2 p.m., Senior Activity Center, 749-1059.

Scrabble Club, Thursdays, 3 p.m., library lower level.

Senior bowling, Tuesdays, 2 p.m., on hiatus.

Senior mah-jongg, Fridays and Mondays, 1:30 to 5 p.m., Senior Activity Center, SCAC, 749-1059.

Senior yoga, Fridays and Mondays, 10 a.m., Senior Activity Center, Fridays $5, Mondays free. 749-1059.

Silver Circle Social Club Wednesdays, 10 a.m. to 2 p.m., Senior Activity Center. Call Lois Charls at 749-1059 or 599-3711.

Story and a craft, Saturdays, 10:30 a.m., library. 749-0042. Call for dates.

Tai Chi, Thursdays with Fred Soroka, 6:30 p.m., Recreation Department, school gym. $25 per month.

Toddler story time, Tuesdays, 11:30 a.m. and Thursdays, 1 p.m., library. Call for dates: 749-0042.

Youth Center, Thursdays and Fridays, 7 to 10 p.m. Gym open Fridays and Saturdays, 7 to 10 p.m.

Zumba, Wednesdays with Callie Atkins, 5 to 6 p.m., Recreation Department, Youth Center, $5 per class.