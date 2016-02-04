Shelter Island’s Field of Easter Dreams
On March 26, Fireman’s Field was the place to be as kids of all ages gathered to take part in the annual Easter Egg Hunt. Sponsored by the Shelter Island Fire Department Ladies Auxiliary, prizes were awarded in a number of categories. The Easter Bunny made a special appearance.
1 & 2 Age Group:
Most Eggs: Boy – Nolan Sanwald (41) Girl- Sloane Katta (35)
Silver Egg Winners: Nolan Sanwald, Rlys Nadeau, Jackson Surerus, Graham Ronzoni, Crosby Hellert, August Zahn, David Klenawicus, Robbie Dubitsky, Parker Feierstein, Tristan Yeamen, Ryleigh Sanwald, Brooklyn Rose Gulluscio, Lillian Fabé, Sloane Katta, Julliette Cox, Piper Surerus and Miah Danilidz.
3 & 4 Age Group:
Most Eggs: Boy – Timothy Mitchell (33) Girl- Emily Shepherd (38)
Silver Egg Winners: Emily Shepherd, Javier Silva, Jackson Feil, Josephine Nadeau, Scarlet Homer, Vivian Denny, Graham (no last name provided), Rosemary Rosey, Eliza McCarthy, Pachi Davaliedze, Nicholas Johnson and Nate Feierstein
5 & 6 Age Group:
Most Eggs: Boy – Ari Waife (29) Girl – Annabel Yeaman (29)
Silver Egg Winners: Christopher Ward, Ari Waife, Sophie Trikoupis, Thomas Beckwith, Natalie Mamisashvili, Miles Houston, Grier Buonocore-Gidez, Annabel Yeaman, Cayman Morehead, Ryan Sanwald, Nathan Sanwald and Evan Weslek
7 & 8 Age Group:
Most Eggs: Boy – Jaxon Rylott (32) Girl – Johanna Kaasik (32)
Silver Egg Winners: Janet Carbajal, Harrison Weslek, Kaia Kailer, Kaden Kailer, Tiago Silva, Stella Tatarka, Elizabeth Mitchell, Jaxon Rylott, Elena Schack, Mandy Marcello and Harrison Mellert.
As a side note, a fter 3-year-old Ben Trikoupis lost his silver egg, his 5-year-old sister, Sophie, redeemed her winning silver egg for a prize for her little brother.