You’re viewing an archive piece

Around the Island

Weekly calendar: Jan. 28 – Feb. 4

By JoAnn Kirkland

COURTESY PHOTO
COURTESY PHOTO

EVERY WEEK

Alcoholics Anonymous, beginners meeting. Fridays, Presbyterian Church, 7:30 p.m. Open discussion, St. Mary’s, Monday through Friday, 7 a.m.; Tuesday, Wednesday and Saturday, 7:30 p.m.

Al-Anon, Saturdays, 10 a.m., library, St. Mary’s.

American Legion, Friday night dinners, Chef Stephanie, 6 p.m. 749-1180.

Art Barnett Poetry Roundtable, Tuesdays, 4 p.m., Shelter Island Library.

Clase de Ingles, English class for Spanish-speaking adults, Thursdays, 6 to 7 p.m., library. Free.

Duplicate bridge group, Thursdays, 12:30 p.m., St. Mary’s Parish Hall, 749-0835.

Exercise classes, Tuesdays and Thursdays, 8:15 a.m., Saturday, 9 a.m., Youth Center, $5/class. Maggie, 664-1476.

Karate classes, Recreation Department, Mondays, 4 to 5 p.m. (5- to 8-year-olds), 5 to 6 p.m. (8 years to adult). $30 month. Legion Hall.

Knitting Club, Shelter Island Library, Thursdays at 5 p.m.

Mah-jongg Club, library lower level, every Monday, 10 a.m. to 1 p.m.

Poker Table, Thursdays, 2 p.m., Senior Activity Center, 749-1059.

Scrabble Club, Thursdays, 3 p.m., library lower level.

Senior bowling, Tuesdays, 2 p.m., on hiatus.

Senior mah-jongg, Fridays and Mondays, 1:30 to 5 p.m., Senior Activity Center, SCAC, 749-1059.

Senior yoga, 749-1059. Classes closed.

Silver Circle Social Club, Wednesdays, 10 a.m. to 2 p.m., Senior Activity Center, $10/week. Call Lois Charls at 749-1059 or 599-3711.

Story and a craft, Saturdays, 11 a.m., Shelter Island Library.

Tai Chi, Recreation Department, Fred Soroka, Thursdays, 6:30 p.m., school gym. $25 per month.

Toddler Story Time, Tuesdays, 11:30 a.m. and Fridays, 1 p.m., Shelter Island Library.

3D printing workshop, Tuesdays, 3 p.m., Shelter Island Library.

Youth Center, Thursdays and Fridays, 7 to 10 p.m. Gym open Fridays and Saturdays, 7 to 10 p.m.

Zumba, Recreation Department, Wednesdays (Callie Atkins), 5 to 6 p.m., Youth Center, $5 per class.

Zumba at the library, with Melanie, 5:30 p.m., Mondays, $5 per class.

EVENTS

THURSDAY, JANUARY 28

Souper Bowl, drop off non-perishable items at school until February 5. Benefits Food Pantry. Mail monetary donations to SI NHS, P.O. Box 2015, Shelter Island, NY 11964. Call Janine Mahoney at 749-0302, ext. 133, for info.

Lego club, 3 p.m., Shelter Island Library.

Library book club, 7 p.m. “The Art Forger” by B.A. Shapiro, Shelter Island Library.

FRIDAY, JANUARY 29

Anime club for teens, 3 p.m. Shelter Island Library.

Friday Night Dialogues, “Small Mercies” with author Eddie Joyce, 7 p.m., Shelter Island Library. Free; donations appreciated.

SATURDAY, JANUARY 30

Bi-lingual storytime, 10:30 a.m., Shelter Island Library.

Anime movie, “Patema Inverted,” 11:30 a.m., Shelter Island Library.

“Turandot,” Metropolitan Opera’s Live in HD, Guild Hall, East Hampton, 1 p.m. Tickets, $15, at front desk of library.

“Your next great read,” find books using library databases with Jocelyn Ozolins, 2 p.m., Shelter Island Library.

TUESDAY, FEBRUARY 2

WCC meeting, guest speaker photographer Eleanor Labrozzi, 12 noon, Presbyterian Church. Donation to Food Pantry appreciated.

Movies at the library, “I Remember Mama,” 7 p.m. Shelter Island Library. Free.

WEDNESDAY, FEBRUARY 3

Cinema 114, “Singing in the Rain,” 2:30 p.m., Senior Activity Center. Free.

MEETINGS

(At Town Hall unless otherwise noted.)

January 29: Town Board meeting, 4:30 p.m.

February 1: Waterways Management Advisory Council, 6 p.m.

February 2: Town Board work session, 1 p.m.