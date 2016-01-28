Weekly calendar: Jan. 28 – Feb. 4
EVERY WEEK
Alcoholics Anonymous, beginners meeting. Fridays, Presbyterian Church, 7:30 p.m. Open discussion, St. Mary’s, Monday through Friday, 7 a.m.; Tuesday, Wednesday and Saturday, 7:30 p.m.
Al-Anon, Saturdays, 10 a.m., library, St. Mary’s.
American Legion, Friday night dinners, Chef Stephanie, 6 p.m. 749-1180.
Art Barnett Poetry Roundtable, Tuesdays, 4 p.m., Shelter Island Library.
Clase de Ingles, English class for Spanish-speaking adults, Thursdays, 6 to 7 p.m., library. Free.
Duplicate bridge group, Thursdays, 12:30 p.m., St. Mary’s Parish Hall, 749-0835.
Exercise classes, Tuesdays and Thursdays, 8:15 a.m., Saturday, 9 a.m., Youth Center, $5/class. Maggie, 664-1476.
Karate classes, Recreation Department, Mondays, 4 to 5 p.m. (5- to 8-year-olds), 5 to 6 p.m. (8 years to adult). $30 month. Legion Hall.
Knitting Club, Shelter Island Library, Thursdays at 5 p.m.
Mah-jongg Club, library lower level, every Monday, 10 a.m. to 1 p.m.
Poker Table, Thursdays, 2 p.m., Senior Activity Center, 749-1059.
Scrabble Club, Thursdays, 3 p.m., library lower level.
Senior bowling, Tuesdays, 2 p.m., on hiatus.
Senior mah-jongg, Fridays and Mondays, 1:30 to 5 p.m., Senior Activity Center, SCAC, 749-1059.
Senior yoga, 749-1059. Classes closed.
Silver Circle Social Club, Wednesdays, 10 a.m. to 2 p.m., Senior Activity Center, $10/week. Call Lois Charls at 749-1059 or 599-3711.
Story and a craft, Saturdays, 11 a.m., Shelter Island Library.
Tai Chi, Recreation Department, Fred Soroka, Thursdays, 6:30 p.m., school gym. $25 per month.
Toddler Story Time, Tuesdays, 11:30 a.m. and Fridays, 1 p.m., Shelter Island Library.
3D printing workshop, Tuesdays, 3 p.m., Shelter Island Library.
Youth Center, Thursdays and Fridays, 7 to 10 p.m. Gym open Fridays and Saturdays, 7 to 10 p.m.
Zumba, Recreation Department, Wednesdays (Callie Atkins), 5 to 6 p.m., Youth Center, $5 per class.
Zumba at the library, with Melanie, 5:30 p.m., Mondays, $5 per class.
EVENTS
THURSDAY, JANUARY 28
Souper Bowl, drop off non-perishable items at school until February 5. Benefits Food Pantry. Mail monetary donations to SI NHS, P.O. Box 2015, Shelter Island, NY 11964. Call Janine Mahoney at 749-0302, ext. 133, for info.
Lego club, 3 p.m., Shelter Island Library.
Library book club, 7 p.m. “The Art Forger” by B.A. Shapiro, Shelter Island Library.
FRIDAY, JANUARY 29
Anime club for teens, 3 p.m. Shelter Island Library.
Friday Night Dialogues, “Small Mercies” with author Eddie Joyce, 7 p.m., Shelter Island Library. Free; donations appreciated.
SATURDAY, JANUARY 30
Bi-lingual storytime, 10:30 a.m., Shelter Island Library.
Anime movie, “Patema Inverted,” 11:30 a.m., Shelter Island Library.
“Turandot,” Metropolitan Opera’s Live in HD, Guild Hall, East Hampton, 1 p.m. Tickets, $15, at front desk of library.
“Your next great read,” find books using library databases with Jocelyn Ozolins, 2 p.m., Shelter Island Library.
TUESDAY, FEBRUARY 2
WCC meeting, guest speaker photographer Eleanor Labrozzi, 12 noon, Presbyterian Church. Donation to Food Pantry appreciated.
Movies at the library, “I Remember Mama,” 7 p.m. Shelter Island Library. Free.
WEDNESDAY, FEBRUARY 3
Cinema 114, “Singing in the Rain,” 2:30 p.m., Senior Activity Center. Free.
MEETINGS
(At Town Hall unless otherwise noted.)
January 29: Town Board meeting, 4:30 p.m.
February 1: Waterways Management Advisory Council, 6 p.m.
February 2: Town Board work session, 1 p.m.