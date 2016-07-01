Island calendar: Jan. 7-14
Here’s what’s happening around the Island from Thursday, January 7 to Thursday, January 14.
EVERY WEEK
Alcoholics Anonymous, beginners meeting. Fridays, Presbyterian Church, 7:30 p.m. Open discussion, St. Mary’s, Monday through Friday, 7 a.m.; Tuesday, Wednesday and Saturday, 7:30 p.m.
Al-Anon, Saturdays, 10 a.m., library, St. Mary’s.
American Legion, Friday night dinners, Chef Gunnar, 6 p.m. 749-1180.
Art Barnett Poetry Roundtable, Tuesdays, 4 p.m., Shelter Island Library.
Clase de Ingles, English class for Spanish-speaking adults, Thursdays, 6 to 7 p.m., library. Free.
Duplicate bridge group, Thursdays, 12:15 p.m., St. Mary’s Parish Hall, 749-0835.
Exercise classes, Tuesdays and Thursdays, 8:15 a.m., Saturday, 9 a.m., Youth Center, $5/class. Maggie, 664-1476.
Karate classes, Recreation Department, Mondays, 4 to 5 p.m. (5- to 8-year-olds), 5 to 6 p.m. (8 years to adult). $30 month. Legion Hall.
Knitting Club, Shelter Island Library, Thursdays at 5 p.m.
Mah-jongg Club, library lower level, every Monday, 10 a.m. to 1 p.m.
Poker Table, Thursdays, 2 p.m., Senior Activity Center, 749-1059.
Scrabble Club, Thursdays, 3 p.m., library lower level.
Senior bowling, Tuesdays, 2 p.m., on hiatus.
Senior mah-jongg, Fridays and Mondays, 1:30 to 5 p.m., Senior Activity Center, SCAC, 749-1059.
Senior yoga, 749-1059. Classes closed.
Silver Circle Social Club, Wednesdays, 10 a.m. to 2 p.m., Senior Activity Center, $10/week. Call Lois Charls at 749-1059 or 599-3711.
Story and a craft, Saturdays, 10:30 a.m., Shelter Island Library.
Tai Chi, Recreation Department, Fred Soroka, Thursdays, 6:30 p.m., school gym. $25 per month.
Toddler Story Time, Tuesdays, 11:30 a.m. and Fridays, 1 p.m., Shelter Island Library.
3D printing workshop, Tuesdays, 3 p.m. and Saturdays, 12 p.m (except Jan. 30), Shelter Island Library. 749-0042.
Youth Center, Thursdays and Fridays, 7 to 10 p.m. Gym open Fridays and Saturdays, 7 to 10 p.m.
Zumba, Recreation Department, Wednesdays (Callie Atkins), 5 to 6 p.m., Youth Center, $5 per class.
EVENTS
THURSDAY, JANUARY 7
Makey Makey workshop, build a piano out of bananas, for grades 3 and up, 3 p.m., Shelter Island Library.
FRIDAY, JANUARY 8
WiiU for teens, 3 p.m. Shelter Island Library.
SATURDAY, JANUARY 9
Shakespeare in community, films, plays and discussions. Organizational meeting, 10 a.m. Shelter Island Library.
Mystery book club, “The Blue Hammer” by Ross Macdonald, 2 p.m., Shelter Island Library.
SUNDAY, JANUARY 10
Handel’s Messiah ‘sing-in,’ 3 p.m. Presbyterian Church. Everyone invited; no registration required. Free.
MONDAY, JANUARY 11
Young adult book club, discuss your favorites, 3 p.m., Shelter Island Library.
Cookbook club, 6 p.m. “Soups and Stews,” make a dish to share, Shelter Island Library.
WEDNESDAY, JANUARY 13
Cinema 114, “The Freshman,” 2:30 p.m., Senior Activity Center. Free.
THURSDAY, JANUARY 14
Lego club, 3 p.m. Shelter Island Library. Repeats throughout January.
FRIDAY, JANUARY 15
Anime club for teens, 3 p.m. Shelter Island Library.
MEETINGS
(At Town Hall unless otherwise noted.)
January 11: Community Preservation Advisory Board, 8:30 a.m.
January 11: School Board, followed by budget hearing, 6 p.m., school boardroom.
January 11: Water Advisory Committee, 7 p.m.
January 11: Library Board of Trustees, 7 p.m., Shelter Island Library.
January 12: Taylor’s Island, 9 a.m.
January 12: Town Board work session, 1 p.m.
January 12: Planning Board, 7 p.m.