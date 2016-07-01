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Around the Island

Island calendar: Jan. 7-14

By JoAnn Kirkland

COURTESY PHOTO
COURTESY PHOTO

Here’s what’s happening around the Island from Thursday, January 7 to Thursday, January 14.

EVERY WEEK

Alcoholics Anonymous, beginners meeting. Fridays, Presbyterian Church, 7:30 p.m. Open discussion, St. Mary’s, Monday through Friday, 7 a.m.; Tuesday, Wednesday and Saturday, 7:30 p.m.

Al-Anon, Saturdays, 10 a.m., library, St. Mary’s.

American Legion, Friday night dinners, Chef Gunnar, 6 p.m. 749-1180.

Art Barnett Poetry Roundtable, Tuesdays, 4 p.m., Shelter Island Library.

Clase de Ingles, English class for Spanish-speaking adults, Thursdays, 6 to 7 p.m., library. Free.

Duplicate bridge group, Thursdays, 12:15 p.m., St. Mary’s Parish Hall, 749-0835.

Exercise classes, Tuesdays and Thursdays, 8:15 a.m., Saturday, 9 a.m., Youth Center, $5/class. Maggie, 664-1476.

Karate classes, Recreation Department, Mondays, 4 to 5 p.m. (5- to 8-year-olds), 5 to 6 p.m. (8 years to adult). $30 month. Legion Hall.

Knitting Club, Shelter Island Library, Thursdays at 5 p.m.

Mah-jongg Club, library lower level, every Monday, 10 a.m. to 1 p.m.

Poker Table, Thursdays, 2 p.m., Senior Activity Center, 749-1059.

Scrabble Club, Thursdays, 3 p.m., library lower level.

Senior bowling, Tuesdays, 2 p.m., on hiatus.

Senior mah-jongg, Fridays and Mondays, 1:30 to 5 p.m., Senior Activity Center, SCAC, 749-1059.

Senior yoga, 749-1059. Classes closed.

Silver Circle Social Club, Wednesdays, 10 a.m. to 2 p.m., Senior Activity Center, $10/week. Call Lois Charls at 749-1059 or 599-3711.

Story and a craft, Saturdays, 10:30 a.m., Shelter Island Library.

Tai Chi, Recreation Department, Fred Soroka, Thursdays, 6:30 p.m., school gym. $25 per month.

Toddler Story Time, Tuesdays, 11:30 a.m. and Fridays, 1 p.m., Shelter Island Library.

3D printing workshop, Tuesdays, 3 p.m. and Saturdays, 12 p.m (except Jan. 30), Shelter Island Library. 749-0042.

Youth Center, Thursdays and Fridays, 7 to 10 p.m. Gym open Fridays and Saturdays, 7 to 10 p.m.

Zumba, Recreation Department, Wednesdays (Callie Atkins), 5 to 6 p.m., Youth Center, $5 per class.

EVENTS

THURSDAY, JANUARY 7

Makey Makey workshop, build a piano out of bananas, for grades 3 and up, 3 p.m., Shelter Island Library.

FRIDAY, JANUARY 8

WiiU for teens, 3 p.m. Shelter Island Library.

SATURDAY, JANUARY 9

Shakespeare in community, films, plays and discussions. Organizational meeting, 10 a.m. Shelter Island Library.

Mystery book club, “The Blue Hammer” by Ross Macdonald, 2 p.m., Shelter Island Library.

SUNDAY, JANUARY 10

Handel’s Messiah ‘sing-in,’ 3 p.m. Presbyterian Church. Everyone invited; no registration required. Free.

MONDAY, JANUARY 11

Young adult book club, discuss your favorites, 3 p.m., Shelter Island Library.

Cookbook club, 6 p.m. “Soups and Stews,” make a dish to share, Shelter Island Library.

WEDNESDAY, JANUARY 13

Cinema 114, “The Freshman,” 2:30 p.m., Senior Activity Center. Free.

THURSDAY, JANUARY 14

Lego club, 3 p.m. Shelter Island Library. Repeats throughout January.

FRIDAY, JANUARY 15

Anime club for teens, 3 p.m. Shelter Island Library.

MEETINGS

(At Town Hall unless otherwise noted.)

January 11: Community Preservation Advisory Board, 8:30 a.m.

January 11: School Board, followed by budget hearing, 6 p.m., school boardroom.

January 11: Water Advisory Committee, 7 p.m.

January 11: Library Board of Trustees, 7 p.m., Shelter Island Library.

January 12: Taylor’s Island, 9 a.m.

January 12: Town Board work session, 1 p.m.

January 12: Planning Board, 7 p.m.