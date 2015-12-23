The Island calendar: Dec. 24 – Jan. 4
Here’s what’s happening around the Island from December 24 to January 4.
EVERY WEEK
Alcoholics Anonymous, beginners’ meeting. Fridays, Presbyterian Church, 7:30 p.m. Open discussion, St. Mary’s, Monday through Friday, 7 a.m.; Tuesday, Wednesday and Saturday, 7:30 p.m.
Al-Anon, Saturdays, 10 a.m., library, St. Mary’s.
American Legion, Friday night dinners, Chef Gunnar, 6 p.m. 749-1180.
Art Barnett Poetry Roundtable, Tuesdays, 4 p.m., Shelter Island Library.
Clase de Ingles, English class for Spanish-speaking adults, Thursdays, 6 to 7 p.m., library. Free.
Duplicate bridge group, Thursdays, 12:15 p.m., St. Mary’s Parish Hall, 749-0835.
Exercise classes, Tuesdays and Thursdays, 8:15 a.m., Saturday, 9 a.m., Youth Center, $5/class. Maggie, 664-1476.
Karate classes, Recreation Department, Mondays, 4 to 5 p.m. (5- to 8-year-olds), 5 to 6 p.m. (8 years to adult). $30 month. Legion Hall.
Knitting Club, Shelter Island Library, Thursdays at 5 p.m.
Mah-jongg Club, library lower level, every Monday, 10 a.m. to 1 p.m.
Poker Table, Thursdays, 2 p.m., Senior Activity Center, 749-1059.
Scrabble Club, Thursdays, 3 p.m., library lower level.
Senior bowling, Tuesdays, 2 p.m., on hiatus.
Senior mah-jongg, Fridays and Mondays, 1:30 to 5 p.m., Senior Activity Center, SCAC, 749-1059.
Senior yoga, 749-1059. Classes closed.
Silver Circle Social Club, Wednesdays, 10 a.m. to 2 p.m., Senior Activity Center, $10/week. Call Lois Charls at 749-1059 or 599-3711.
Story and a craft, Saturdays, 10:30 a.m., Shelter Island Library.
Tai Chi, Recreation Department, Fred Soroka, Thursdays, 6:30 p.m., school gym. $25 per month.
Toddler Story Time, Tuesdays, 1 p.m., Shelter Island Library.
Youth Center, Thursdays and Fridays, 7 to 10 p.m. Gym open Fridays and Saturdays, 7 to 10 p.m.
Zumba, Recreation Department, Wednesdays (Callie Atkins), 5 to 6 p.m., Youth Center, $5 per class.
EVENTS
THURSDAY, DECEMBER 24
Children’s Nativity Pageant, Our Lady of the Isle Church, 4 p.m.
Music of Christmas, string quartet and soloists, St. Mary’s, 5:30 p.m.
Family Service, Presbyterian Church, 5 p.m.
FRIDAY, DECEMBER 25
Community Luncheon, St. Mary’s Parish Hall, 2 p.m. Free; everyone invited. Meals for homebound available. Call 749-0770 in advance to reserve. Bring a dish to share.
SATURDAY, DECEMBER 26
Family board games, library, 2 p.m.
TUESDAY, DECEMBER 29
Drop-by crafts, “Coffee Filter Snowflakes,” library, all day.
WEDNESDAY, DECEMBER 30
Drop-by crafts, “Popsicle Snowflakes,” library, all day.
SATURDAY, JANUARY 2
“Downton Abbey” marathon, library, 11 a.m. to 5 p.m.
SUNDAY, JANUARY 3
Cabaret Concert, Presbyterian Church, 3 p.m. Free; donations appreciated.
MEETINGS
(At Town Hall unless otherwise noted.)
December 24 and 25: All Town buildings closed.
January 1: All Town buildings closed.