Island’s weekly calendar: Dec. 31 – Jan. 7
Here’s what’s happening around the Island from Thursday, December 31 to Thursday, January 7:
EVERY WEEK
Alcoholics Anonymous, beginners’ meeting. Fridays, Presbyterian Church, 7:30 p.m. Open discussion, St. Mary’s, Monday through Friday, 7 a.m.; Tuesday, Wednesday and Saturday, 7:30 p.m.
Al-Anon, Saturdays, 10 a.m., library, St. Mary’s.
American Legion, Friday night dinners, Chef Gunnar, 6 p.m. 749-1180.
Anime Club, for young adults, library. Meets December 18, 3 p.m.
Art Barnett Poetry Roundtable, Tuesdays, 4 p.m., Shelter Island Library.
Clase de Ingles, English class for Spanish-speaking adults, Thursdays, 6 to 7 p.m., library. Free.
Duplicate bridge group, Thursdays, 12:15 p.m., St. Mary’s Parish Hall, 749-0835.
Exercise classes, Tuesdays and Thursdays, 8:15 a.m., Saturday, 9 a.m., Youth Center, $5/class. Maggie, 664-1476.
Karate classes, Recreation Department, Mondays, 4 to 5 p.m. (5- to 8-year-olds), 5 to 6 p.m. (8 years to adult). $30 month. Legion Hall.
Knitting Club, Shelter Island Library, Thursdays at 5 p.m.
Mah-jongg Club, library lower level, every Monday, 10 a.m. to 1 p.m.
Poker Table, Thursdays, 2 p.m., Senior Activity Center, 749-1059.
Scrabble Club, Thursdays, 3 p.m., library lower level.
Senior bowling, Tuesdays, 2 p.m., on hiatus.
Senior mah-jongg, Fridays and Mondays, 1:30 to 5 p.m., Senior Activity Center, SCAC, 749-1059.
Senior yoga, 749-1059. Classes closed.
Silver Circle Social Club, Wednesdays, 10 a.m. to 2 p.m., Senior Activity Center, $10/week. Call Lois Charls at 749-1059 or 599-3711.
Story and a craft, Saturdays, 10:30 a.m., Shelter Island Library.
Tai Chi, Recreation Department, Fred Soroka, Thursdays, 6:30 p.m., school gym. $25 per month.
Toddler Story Time, Tuesdays, 1 p.m., Shelter Island Library.
Youth Center, Thursdays and Fridays, 7 to 10 p.m. Gym open Fridays and Saturdays, 7 to 10 p.m.
Zumba, Recreation Department, Wednesdays (Callie Atkins), 5 to 6 p.m., Youth Center, $5 per class.
EVENTS
THURSDAY, DECEMBER 31
Decorate your Door contest, for Island businesses, last day to vote at shelterislandchamber.org/doorcontest.
SATURDAY, JANUARY 2
Downton Abbey marathon, watch the show, play bingo and trivia, 10 a.m. to 4 p.m., Shelter Island Library. Tea and scones served.
SUNDAY, JANUARY 3
Cabaret concert, “Listen to My Heart,” singer Rusty Kransky, pianist Jeffrey Wentz and Dee Martin, Presbyterian Church, 3 p.m. Free; donations appreciated.
TUESDAY, JANUARY 5
WCC meeting, guest speaker poet Virginia Walker, 12 noon, Presbyterian Church’s Fellowship Hall. Bring a sandwich and mug; dessert provided. Non-perishable item for food pantry appreciated.
Movies at the Library, “The Major and the Minor,” 7 p.m., Shelter Island Library. Free.
Mashomack Preserve will be closed weekdays in January but will re-open on weekends. Call 749-1001 for more info.
MEETINGS
(At Town Hall unless otherwise noted.)
January 1: All Town buildings closed.
January 5: Town Board work session.