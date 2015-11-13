Island weekly calendar: Nov. 13-19
Here’s what’s happening around the Island from Friday, November 13 to Thursday, November 19.
EVERY WEEK
Alcoholics Anonymous, beginners’ meeting. Fridays, Presbyterian Church, 7:30 p.m. Open discussion, St. Mary’s, Monday through Friday, 7 a.m.; Tuesday, Wednesday and Saturday, 7:30 p.m.
Al-Anon, Saturdays, 10 a.m., library, St. Mary’s.
American Legion, Friday night dinners, Chef Gunnar, 6 p.m. 749-1180.
Art Barnett Poetry Roundtable, Tuesdays, 4 p.m., Shelter Island Library.
Clase de Ingles, English class for Spanish-speaking adults, Thursdays, 6 to 7 p.m., library. Free.
Duplicate bridge group, Thursdays, 12:15 p.m., St. Mary’s Parish Hall, 749-0835.
Exercise classes, Tuesdays and Thursdays, 8:15 a.m., Saturday, 9 a.m., Youth Center, $5/class. Maggie, 664-1476.
Karate classes, Recreation Department, Mondays, 4 to 5 p.m. (5- to 8-year-olds), 5 to 6 p.m. (8 years to adult). $30 month. Legion Hall.
Knitting Club, Shelter Island Library, Thursdays at 5 p.m.
Lego Club, Fridays, 3 p.m. Meets November 20.
Mah-jongg Club, library lower level, every Monday, 10 a.m. to 1 p.m.
Poker Table, Thursdays, 2 p.m., Senior Activity Center, 749-1059.
Scrabble Club, Thursdays, 3 p.m., library lower level.
Senior bowling, Tuesdays, 2 p.m., on hiatus.
Senior mah-jongg, Fridays and Mondays, 1:30 to 5 p.m., Senior Activity Center, SCAC, 749-1059.
Senior yoga, 749-1059. Classes closed.
Silver Circle Social Club, Wednesdays, 10 a.m. to 2 p.m., Senior Activity Center, $10/week. Call Lois Charls at 749-1059 or 599-3711.
Story and a craft, Saturdays, 10:30 a.m., Shelter Island Library.
Sylvester Manor farmstand, Thursday through Saturday, 9 a.m. to 5 p.m., Sunday, 10 a.m. to 4 p.m.
Tai Chi, Recreation Department, Fred Soroka, Thursdays, 6:30 p.m., school gym. $25 per month.
Youth Center, Thursdays and Fridays, 7 to 10 p.m. Gym open Fridays and Saturdays, 7 to 10 p.m. Zumba, Recreation Department,
Wednesdays (Callie Atkins), 5 to 6 p.m., Youth Center, $5 per class.
EVENTS
FRIDAY, NOVEMBER 13
Wii U, Shelter Island Library, 3 p.m. Play Super Smash Brothers, Just Dance and other favorites.
“The Meantime,” Jenifer Maxson’s one-woman show, Friday Night Dialogues at the Library, 7 p.m. Registration required; call the library at 749-0042.
SATURDAY, NOVEMBER 14
Buncee, “Daydreams and Nightdreams,” for grades 4 through 6, Shelter Island Library, 12:30 p.m. Limited enrollment; pre-registration required. Call 749-0042.
Mystery Book Club, members discuss “Still Life” by Louise Penney, Shelter Island Library, 2 p.m.
TUESDAY, NOVEMBER 17
Short Story Project, discuss “Briar Road” by Jonathan Buckley and “Bunny” by Mark Hardon, Shelter Island Library, 12 noon. Register at front desk or call 749-0042.
Cookbook Club, choose a recipe for hors d’oeuvres, make it and share, 6 p.m., Shelter Island Library.
WEDNESDAY, NOVEMBER 18
Reception for artists, Plein Air artists display work from Taylor’s Island, 2 p.m., Town Hall meeting room.
American Legion Ladies Auxiliary meeting, 7 p.m., Legion Hall.
THURSDAY, NOVEMBER 19
Origami Club, for adults, 12 noon, Shelter Island Library. 749-0042.
Library Book Club, members read “The Professor and the Madman” by Simon Winchester, 7 p.m., Shelter Island Library.
MEETINGS
(At Town Hall unless otherwise noted.)
November 13: Town Board meeting, 4:30 p.m.
November 16: Community Preservation Fund Advisory Board, 8:30 a.m.
November 16: CAC, 7:30 p.m.
November 17: Town Board work session, 1 p.m.
November 17: EMS, 4:30 p.m.
November 18: School Board, school boardroom, 6 p.m.
November 18: Zoning Board of Appeals hearing, 7:30 p.m.
November 19: Green Options Committee, 12 noon.