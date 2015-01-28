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Shelter Island School’s sports alert

By JoAnn Kirkland

 

COURTESY PHOTO |
COURTESY PHOTO |

Here’s the sports schedule from Thursday, January 29 through Thursday, February 5.

Thursday, January 29

4 p.m. Shelter Island at Knox
JV girls basketball

Friday, January 30

4:15 p.m. Shelter Island at Pierson/Bridgehampton
Varsity girls basketball

5:45 p.m. Smithtown Christian at Shelter Island
Varsity boys basketball

Saturday, January 31

2 p.m. Stony Brook at Shelter Island
JV boys basketball

3:45 p.m. Stony Brook at Shelter Island
Varsity boys basketball

Tuesday, February 3

4 p.m. Smithtown Christian at Shelter Island
JV girls basketball

4:30 p.m. Shelter Island at Ross
JV boys basketball

6:15 p.m. Shelter Island at Ross
Varsity boys basketball

Wednesday, February 4

4:30 p.m. Shelter Island at Rocky Point
JV girls basketball

6 p.m. Shelter Island at Rocky Point
Varsity girls basketball

Thursday, February 5

4 p.m. Knox at Shelter Island
JV boys basketball