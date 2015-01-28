Shelter Island School’s sports alert
Here’s the sports schedule from Thursday, January 29 through Thursday, February 5.
Thursday, January 29
4 p.m. Shelter Island at Knox
JV girls basketball
Friday, January 30
4:15 p.m. Shelter Island at Pierson/Bridgehampton
Varsity girls basketball
5:45 p.m. Smithtown Christian at Shelter Island
Varsity boys basketball
Saturday, January 31
2 p.m. Stony Brook at Shelter Island
JV boys basketball
3:45 p.m. Stony Brook at Shelter Island
Varsity boys basketball
Tuesday, February 3
4 p.m. Smithtown Christian at Shelter Island
JV girls basketball
4:30 p.m. Shelter Island at Ross
JV boys basketball
6:15 p.m. Shelter Island at Ross
Varsity boys basketball
Wednesday, February 4
4:30 p.m. Shelter Island at Rocky Point
JV girls basketball
6 p.m. Shelter Island at Rocky Point
Varsity girls basketball
Thursday, February 5
4 p.m. Knox at Shelter Island
JV boys basketball