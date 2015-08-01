Shelter Island sports alert
Here’s the schedule of games from Thursday, January 8 through Thursday, January 15:
Thursday, January 8
4:30 p.m. Shelter Island at Smithtown Christian
Varsity boys basketball
Friday, January 9
4 p.m. Knox at Shelter Island
JV girls basketball
4 p.m. Shelter Island at Knox
JV boys basketball
Tuesday, January 13
4 p.m. Ross at Shelter Island
JV boys basketball
5:45 p.m. Ross at Shelter Island
Varsity boys basketball
4:30 p.m. Shelter Island at Smithtown Christian
JV girls basketball
Thursday, January 15
4 p.m. Pierson/Bridgehampton at Shelter Island
JV girls basketball
5:45 p.m. Pierson/Bridgehampton at Shelter Island
Varsity girls basketball
4:30 p.m. Shelter Island at Pierson
JV boys basketball
6:15 p.m. Shelter Island at Pierson
Varsity boys basketball