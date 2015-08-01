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Announcements

Shelter Island sports alert

By Reporter Staff

 

COURTESY PHOTO |
COURTESY PHOTO |

Here’s the schedule of games from Thursday, January 8 through Thursday, January 15:

Thursday, January 8

4:30 p.m. Shelter Island at Smithtown Christian
Varsity boys basketball

Friday, January 9

4 p.m. Knox at Shelter Island
JV girls basketball

4 p.m. Shelter Island at Knox
JV boys basketball

Tuesday, January 13

4 p.m. Ross at Shelter Island
JV boys basketball

5:45 p.m. Ross at Shelter Island
Varsity boys basketball

4:30 p.m. Shelter Island at Smithtown Christian
JV girls basketball

Thursday, January 15

4 p.m. Pierson/Bridgehampton at Shelter Island
JV girls basketball

5:45 p.m. Pierson/Bridgehampton at Shelter Island
Varsity girls basketball

4:30 p.m. Shelter Island at Pierson
JV boys basketball

6:15 p.m. Shelter Island at Pierson
Varsity boys basketball