The Island’s weekly calendar

Here’s what’s happening around the Island from Thursday, December 4 to Saturday, December 13.

EVERY WEEK

Alcoholics Anonymous, beginners’ meeting. Fridays, Presbyterian Church, 7:30 p.m. Open discussion, St. Mary’s, Monday through Friday, 7 a.m.; Tuesday, Wednesday and Saturday, 7:30 p.m.

Al-Anon, Saturdays, 10 a.m., library, St. Mary’s.

American Legion, has resumed their regular hours. 749-1180.

Art Barnett Poetry Roundtable, Tuesdays, 4 to 6 p.m., Shelter Island Library.

Backgammon Club, Shelter Island Library, every other Monday. All ages welcome; bring your board. 749-0042.

Clase de Ingles, English class for Spanish-speaking adults, 6 p.m., Shelter Island Library. Free.

Duplicate bridge group, Thursdays, 12:15 p.m., St. Mary’s Parish Hall, 749-0835.

Exercise classes, Recreation Department, Tuesdays at 8:15 a.m., Saturdays at 9 a.m., Youth Center, $5 per class. Maggie, 664-1476.

Karate classes, Recreation Department, Mondays, 4 to 5 p.m. (5- to 8-year-olds), 5 to 6 p.m. (8 years to adult). $30 month. Legion Hall.

Knitting Club, Shelter Island Library upper level, Thursdays at 5 p.m. 749-0042.

Lego Club Sr., for kids in grades 3 to 5, Tuesdays, 3 p.m.

Mah-Jongg Club, Library lower level, every Monday, 10 a.m. to 1 p.m.

Poker Table, Thursdays, 2 p.m., Senior Activity Center, 749-1059.

Scrabble Club, Thursdays, 3 p.m., library lower level.

Senior bowling, Tuesdays, 2 p.m., American Legion bowling alleys. “Captain Bob” Rescigno, 749-1931.

Senior Mah-Jongg, Fridays and Mondays, 1:30 to 5 p.m., Senior Activity Center, SCAC, 749-1059.

Senior yoga, Mondays & Fridays, 10 a.m., Senior Activity Center. Free on Mondays, $5 on Fridays. 749-1059.

Silver Circle Social Club for seniors, Wednesdays, 10 a.m. to 2 p.m., Senior Activity Center, $10/week, lunch and transportation. Call Lois Charls, 749-0276.

Story and a craft, Shelter Island Library, Saturdays, 10:30 a.m.

Story time, for pre-schoolers, Tuesdays, 11:30 a.m., Shelter Island Library.

Sylvester Manor farmstand, Saturdays, 9 a.m. to 12 noon.

Tai Chi, Recreation Department, Fred Soroka, Thursdays, 6:30 p.m., school gym. $25 per month.

Youth Center, open Mondays, Tuesdays and Thursdays 2:30 to 4:30 p.m., Wednesdays 2:30 to 5 p.m. and Friday and Saturday nights 7 to 10 p.m.

Zumba, Recreation Department, Wednesdays (Callie Atkins), 5 to 6 p.m.,Youth Center, $5 per class.

EVENTS

FRIDAY, DECEMBER 5

Shelter Island School Science Fair, school gym. Exhibits open to the public at 6:30 p.m., awards ceremony at 7 p.m.

Friday Night Dialogues, “The Servant’s Last Serve,” a staged reading of an original comedy by John and Karl Kaasik, Shelter Island Library, 7 p.m. Free; donations appreciated.

SATURDAY, DECEMBER 6

St. Nicholas Day Fair, Parish Hall, St. Mary’s Church, Cookie Walk, gifts, lunch. 10 a.m. to 2 p.m.

Holiday Craft Fair, local artists with gifts for sale, Shelter Island Library, lower level. 10 a.m. to 2 p.m.

Batman, free prizes, Toy Store at Jack’s Marine, 12 noon to 3 p.m.

Tree of Lights Ceremony, East End Hospice, Shelter Island Library front lawn. 2:30 p.m.

Story Reading with Mollie Numark, holiday crafts, short film (“Ice Age: A Mammoth Christmas”). Shelter Island Library, 3 p.m.

SUNDAY, DECEMBER 7

Holiday Open House, Shelter Island Historical Society. Visit from Santa, student art show, sing-along, ice boat display, refreshments. 1 to 4 p.m.

“A Christmas Carol” reading, Jenifer Maxson, Ram’s Head Inn, 5 p.m. Suggested donation of $10 benefits Island Gift of Life Foundation. Call 749-0811 for details.

Pearl Harbor Day Pasta Dinner, American Legion Mitchell Post 281, 5 p.m. Members, auxiliary members, boosters & friends welcome. $15 per person. Call 749-1180 for reservations.

MONDAY, DECEMBER 8

Holiday Greens Workshop, Garden Club of Shelter Island, St. Mary’s Parish Hall, 10 a.m. Free.

Farewell Party for Denise, hosted by Shelter Island Library’s Board of Trustees and staff for Library Director Denise DiPaolo, 4 to 6 p.m., library’s Community Room. Everyone welcome; light refreshments.

TUESDAY, DECEMBER 9

Advent Prayer Service, Presbyterian Church, 5 to 5:30 p.m. every Tuesday during Advent.

Movies at the Library, “Ball of Fire,” 7 p.m., Shelter Island Library’s lower level. Free.

WEDNESDAY, DECEMBER 10

Winter Concert, Shelter Island School aud-itorium, Grades 8 to 12, 7:30 p.m. Free.

THURSDAY, DECEMBER 11

Winter Concert, Shelter Island School

auditorium, Grades K to 7, 7 p.m. Free.

SATURDAY, DECEMBER 13

PTSA Breakfast with Santa, Presbyterian Church, 8 to 10:30 a.m. $10 for adults, $5 for kids, $25 for families. Bring a camera for photo with Santa.

Holiday Open House, Mashomack Preserve Manor House. Mulled cider, eggnog, caroling, crafts for kids. 2 to 5 p.m. Free.

Santa at Jack’s Marine, gifts for all, cocoa and cookies. Toy Store at Jack’s Marine, 2 to 4 p.m.

SUNDAY, DECEMBER 14

Tea & Tree, Holiday Open House, Sylvester Manor (for supporters and volunteers), 1 to 3 p.m.

Holiday Concert, Presbyterian Church, Christmas Cantata with narration, Bell Choir, seasonal music by youth ensemble. 3 p.m. Free.

MEETINGS

(At Town Hall unless otherwise noted.)

December 5: Town Board meeting, 4:30 p.m.

December 8: MS4 meeting, 3 p.m.

December 8: Shelter Island Library Board of Trustees, library, 7 p.m.

December 8: Water Advisory Committee, 7:30 p.m.

December 9: Taylor’s Island Foundation, 9 a.m.

December 9: Town Board work sssion, 1 p.m.

December 9: Fire Commissioners election, Center firehouse, 6 to 9 p.m.

December 10: Zoning Board of Appeals meeting, 7:30 p.m.