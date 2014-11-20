The Island’s weekly calendar

Here’s what’s happening around the Island from Thursday, November 20 to Saturday, November 29.

EVERY WEEK

Alcoholics Anonymous, beginners’ meeting. Fridays, Presbyterian Church, 7:30 p.m. Open discussion, St. Mary’s, Monday through Friday, 7 a.m.; Tuesday, Wednesday and Saturday, 7:30 p.m.

Al-Anon, Saturdays, 10 a.m., library, St. Mary’s.

American Legion, has resumed their regular hours. 749-1180.

Art Barnett Poetry Roundtable, Tuesdays, 4 to 6 p.m., Shelter Island Library.

Backgammon Club, Shelter Island Library, every other Monday. All ages welcome; bring your board. 749-0042.

Clase de Ingles, English class for Spanish-speaking adults, 6 p.m., Shelter Island Library. Free.

Duplicate bridge group, Thursdays, 12:15 p.m., St. Mary’s Parish Hall, 749-0835.

Exercise classes, Recreation Department, Tuesdays at 8:15 a.m., Saturdays at 9 a.m., Youth Center, $5 per class. Maggie, 664-1476.

Karate classes, Recreation Department, Mondays, 4 to 5 p.m. (5- to 8-year-olds), 5 to 6 p.m. (8 years to adult). $30 month. Legion Hall.

Knitting Club, Shelter Island Library upper level, Thursdays at 5 p.m. 749-0042.

Lego Club Sr., for kids in grades 3 to 5, Tuesdays, 3 p.m.

Mah-Jongg Club, Library lower level, every Monday, 10 a.m. to 1 p.m.

Poker Table, Thursdays, 2 p.m., Senior Activity Center, 749-1059.

Scrabble Club, Thursdays, 3 p.m., library lower level.

Senior bowling, Tuesdays, 2 p.m., American Legion bowling alleys. “Captain Bob” Rescigno, 749-1931.

Senior Mah-Jongg, Fridays and Mondays, 1:30 to 5 p.m., Senior Activity Center, SCAC, 749-1059.

Senior yoga, Mondays & Fridays, 10 a.m., Senior Activity Center. Free on Mondays, $5 on Fridays. 749-1059.

Silver Circle Social Club for seniors, Wednesdays, 10 a.m. to 2 p.m., Senior Activity Center, $10/week, lunch and transportation. Call Lois Charls, 749-0276.

Story and a craft, Shelter Island Library, Saturdays, 10:30 a.m.

Story time, for pre-schoolers, Tuesdays, 11:30 a.m., Shelter Island Library.

Sylvester Manor farmstand, Saturdays, 9 a.m. to 12 noon.

Tai Chi, Recreation Department, Fred Soroka, Thursdays, 6:30 p.m., school gym. $25 per month.

Youth Center, open Mondays, Tuesdays and Thursdays 2:30 to 4:30 p.m., Wednesdays 2:30 to 5 p.m. and Friday and Saturday nights 7 to 10 p.m.

Zumba, Recreation Department, Wednesdays (Callie Atkins), 5 to 6 p.m.,Youth Center, $5 per class.

EVENTS

THURSDAY, NOVEMBER 20

Ecumenical Breakfast, Presbyterian Church, 10 a.m. $10 per person. Call Gert Bourne at 749-0724 to reserve.

Library Book Club, “Year of Wonders” by Geraldine Brooks, Shelter Island Library, 7 p.m. 749-0042.

FRIDAY, NOVEMBER 21

Friday Night Dialogues, “Goldengrove Unleaving,” reading by members of the Shelter Island Poetry Project, Shelter Island Library, 7 p.m. Free.

TUESDAY, NOVEMBER 25

Movies at the Library, “Water,” 7 p.m., Shelter Island Library’s lower level. Free.

WEDNESDAY, NOVEMBER 26

Ecumenical Service, St. Mary’s Church. Pastor Tom Charls, Father Peter DeSanctis, Reverend Stephen Fearing and Reverend Ron Wickey will speak, reception to follow. Monetary donation or a donation of non-perishable food items for the Shelter Island Food Pantry appreciated. 7 p.m.

THURSDAY, NOVEMBER 27

Thanksgiving Potluck, 2 p.m., Presbyterian Church’s Fellowship Hall. Turkey, stuffing, gravy, mashed potatoes and pumpkin pie provided; bring a dish to share. RSVP by Monday, November 24 to Dana or Emily Hallman at 749-5092. Rides can be arranged in advance. Everyone welcome.

FRIDAY, NOVEMBER 28

Friday Night Dialogues, “Walking the Camino de Santiago Campostela” with P.A.T. Hunt, Susannah and Christina Cahill and Neil Carragher, Shelter Island Library, 7 p.m. Free; donations appreciated.

SATURDAY, NOVEMBER 29

Turkey Plunge, Crescent Beach, 11 a.m. Sponsored by Friends of the Library. Raffle prizes, refreshments. Register to plunge at silibrary.org.

MEETINGS

(At Town Hall unless otherwise noted.)

November 24: Fire Commissioners, Center firehouse, 7:30 p.m.

November 27: Thanksgiving Day, Town buildings CLOSED.