The Island’s weekly calendar

Here’s what’s happening around the Island from Thursday, November 13 to Friday, November 20.

EVERY WEEK

Alcoholics Anonymous, beginners’ meeting. Fridays, Presbyterian Church, 7:30 p.m. Open discussion, St. Mary’s, Monday through Friday, 7 a.m.; Tuesday, Wednesday and Saturday, 7:30 p.m.

Al-Anon, Saturdays, 10 a.m., library, St. Mary’s.

American Legion, has resumed their regular hours. 749-1180.

Art Barnett Poetry Roundtable, Tuesdays, 4 to 6 p.m., Shelter Island Library.

Backgammon Club, Shelter Island Library, every other Monday. All ages welcome; bring your board. 749-0042.

Clase de Ingles, English class for Spanish-speaking adults, 6 p.m., Shelter Island Library. Free.

Duplicate bridge group, Thursdays, 12:15 p.m., St. Mary’s Parish Hall, 749-0835.

Exercise classes, Recreation Department, Tuesdays at 8:15 a.m., Saturdays at 9 a.m., Youth Center, $5 per class. Maggie, 664-1476.

Karate classes, Recreation Department, Mondays, 4 to 5 p.m. (5- to 8-year-olds), 5 to 6 p.m. (8 years to adult). $30 month. Legion Hall.

Knitting Club, Shelter Island Library upper level, Thursdays at 5 p.m. 749-0042.

Lego Club Sr., for kids in grades 3 to 5, Tuesdays, 3 p.m.

Mah-Jongg Club, Library lower level, every Monday, 10 a.m. to 1 p.m.

Poker Table, Thursdays, 2 p.m., Senior Activity Center, 749-1059.

Scrabble Club, Thursdays, 3 p.m., library lower level.

Senior bowling, Tuesdays, 2 p.m., American Legion bowling alleys. “Captain Bob” Rescigno, 749-1931.

Senior Mah-Jongg, Fridays and Mondays, 1:30 to 5 p.m., Senior Activity Center, SCAC, 749-1059.

Senior yoga, Mondays & Fridays, 10 a.m., Senior Activity Center. Free on Mondays, $5 on Fridays. 749-1059.

Silver Circle Social Club for seniors, Wednesdays, 10 a.m. to 2 p.m., Senior Activity Center, $10/week, lunch and transportation. Call Lois Charls, 749-0276.

Story and a craft, Shelter Island Library, Saturdays, 10:30 a.m.

Story time, for pre-schoolers, Tuesdays, 11:30 a.m., Shelter Island Library.

Sylvester Manor farmstand, Saturdays, 9 a.m. to 12 noon.

Tai Chi, Recreation Department, Fred Soroka, Thursdays, 6:30 p.m., school gym. $25 per month.

Youth Center, open Mondays, Tuesdays and Thursdays 2:30 to 4:30 p.m., Wednesdays 2:30 to 5 p.m. and Friday and Saturday nights 7 to 10 p.m.

Zumba, Recreation Department, Wednesdays (Callie Atkins), 5 to 6 p.m.,Youth Center, $5 per class.

EVENTS

FRIDAY, NOVEMBER 14

After School Movie, “How to Train Your Dragon,” Rate PG, Shelter Island Library, 3 p.m.

Friday Night Dialogues, “The Soul Murderer” with author Bill Lenderking, Shelter Island Library, 7 p.m.

SATURDAY, NOVEMBER 15

Bow hunters safety course, sponsored by Shelter Island Town,7 a.m. to 4 p.m., Shelter Island School boardroom. Free; includes all materials. Pre-registration required; call Garth Griffin at 749-0978 after 4:15 p.m.

Cookie Bake, Drop off baked goods, cards, etc. for Island military. American Legion Hall, 10 a.m. to 12 noon.

Navajo Sand Painting with Cheryl Frey Richards, for kids, Shelter Island Library, 2 p.m. Free. 749-0042.

SUNDAY, NOVEMBER 16

SIEF Grant Awards Celebration and annual meeting, Shelter Island Educational Foundation. 4 to 6 p.m., Sylvester Manor. Refreshments served; everyone welcome.

WEDNESDAY, NOVEMBER 19

Cinema 114, “My Man Godfrey,” Senior Activity Center, 2:30 p.m.

THURSDAY, NOVEMBER 20

Ecumenical Breakfast, Presbyterian Church, 10 a.m. $10 per person. Call Gert Bourne at 749-0724 to reserve.

Library Book Club, “Year of Wonders” by Geraldine Brooks, Shelter Island Library, 7 p.m. 749-0042.

FRIDAY, NOVEMBER 21

Friday Night Dialogues, “Goldengrove Unleaving,” reading by members of the Shelter Island Poetry Project, Shelter Island Library, 7 p.m.

MEETINGS

(At Town Hall unless otherwise noted.)

November 14: Town Board meeting, 4:30 p.m.

November 15: Village of Dering Harbor Trustees meeting, Village Hall, 10 a.m.

November 17: Community Preservation Fund Advisory Board, 8:30 a.m.

November 17: School Board meeting, school boardroom, 7 p.m.

November 17: Conservation Advisory Council, 7:30 p.m.

November 18: Taylor’s Island Committee, 9 a.m.

November 18: Town Board work session, 1 p.m.

November 18: EMS meeting, 4:30 p.m.

November 18: Planning Board, 7 p.m.

November 19: Zoning Board of Appeals hearing, 7:30 p.m.