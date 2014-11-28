Meet the Shelter Island girls basketball teams
Shelter Island girls basketball season is here, with practices taking place at the gym getting ready for the season opener next month.
Pictured above, back row: Coach Peter Miedema, Colibri Lopez, Domily Gil, Amira Lawrence, Francesca Frasco, Kenna McCarthy, Margaret Michalak, Bianca Evangelista, Emily Strauss and JV Coach Danielle Gill.
Front row: Serina Kaasik, Genesis Urbaez, Nicolette Frasco, Melissa Frasco, Madison Hallman, Lindsey Gallagher and Hayley Lowell-Liszanckie.
Below, the team practicing last week.