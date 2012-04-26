Island Calendar: Week of April 26, 2012

EVERY WEEK…

Alcoholics Anonymous, beginners’ meeting. Fridays, Shelter Island Presbyterian Church, 7:30 p.m. Open discussion at St. Mary’s, Monday through Friday, 7 a.m.; Tuesday, Wednesday and Saturday, 7:30 p.m.

Al-Anon, Saturdays, 10 a.m., lower level, St. Mary’s.

Duplicate bridge group, Thursdays, 12:15 p.m., St. Mary’s Parish Hall, 749-0835.

Exercise classes, Tuesdays and Thursdays at 8:15 a.m., Saturdays at 9 a.m. American Legion Hall, $5 per class. Bring water and a mat. Call Maggie, 664-1476.

Karate classes, Recreation Department, Mondays, 4 to 5 p.m. (5- to 8-year-olds), 5 to 6 p.m. (8 years to adult). $30 month. Legion Hall.

Knitting Club, Library upper level, Thursdays, 5:00 to 6:30 p.m.

Mah-Jongg Club, Library upper level, Tuesdays, 4 to 7 p.m.

Poker Table, Thursdays, 2 p.m., Senior Activity Center, 749-1059.

Scrabble Club, Temporarily suspended due to library lower level renovation.

Senior Mah-Jongg, Monday & Friday, 1:30 to 5 p.m., Sr. Activity Center, SCAC, 749-1059.

Senior bowling, American Legion Hall, Tuesdays, 1:30 p.m. $2 per game.

Story and a Craft, Saturday mornings, 10:30 a.m., Shelter Island Library.

Youth Center, after school programs, Tuesday through Thursday; open Friday and Saturday nights, 7 to 10 p.m., Legion Hall; open gym on Saturdays at 7:30 p.m.

EVENTS

SATURDAY, APRIL 28

Birding for Beginners, Mashomack Preserve, 8 a.m. Free for Nature Conservancy members, $5 for non-members. Call 749-1001 to sign up.

Working Garden Workshop, Sylvester Manor, “Preparing the Spring Garden,” 9 a.m. to 12 noon. Call 749-0626 for more information.

TUESDAY, MAY 1

Women’s Community Club, Gazebo Gallery Trunk Show, Presbyterian Church, 12 noon.

THURSDAY, MAY 3

National Day of Prayer, Youth Center, Legion Hall, 7 p.m.

FRIDAY, MAY 4

Warbler Wave Walks, Mashomack Preserve, 7 to 9 a.m. Free for Nature Conservancy members, $5 for non-members. Call 749-1001 to sign up for the walk.

MEETINGS

(At Town Hall unless otherwise noted.)

April 27: Town Board meeting, 4:30 p.m.

May 1: Town Board work session, 1 p.m.