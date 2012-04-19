Island Calendar: Week of April 19, 2012

EVERY WEEK…

Alcoholics Anonymous, beginners’ meeting. Fridays, Shelter Island Presbyterian Church, 7:30 p.m. Open discussion at St. Mary’s, Monday through Friday, 7 a.m.; Tuesday, Wednesday and Saturday, 7:30 p.m.

Al-Anon, Saturdays, 10 a.m., lower level, St. Mary’s.

Duplicate bridge group, Thursdays, 12:15 p.m., St. Mary’s Parish Hall, 749-0835.

Exercise classes, Tuesdays and Thursdays at 8:15 a.m., Saturdays at 9 a.m. American Legion Hall, $5 per class. Bring water and a mat. Call Maggie, 664-1476.

Karate classes, Recreation Department, Mondays, 4 to 5 p.m. (5- to 8-year-olds), 5 to 6 p.m. (8 years to adult). $30 month. Legion Hall.

Knitting Club, Library upper level, Thursdays, 5:00 to 6:30 p.m.

Mah-Jongg Club, Library upper level, Tuesdays, 4 to 7 p.m.

Poker Table, Thursdays, 2 p.m., Senior Activity Center, 749-1059.

Scrabble Club, Temporarily suspended due to library lower level renovation.

Senior Mah-Jongg, Monday & Friday, 1:30 to 5 p.m., Sr. Activity Center, SCAC, 749-1059.

Senior bowling, American Legion Hall, Tuesdays, 1:30 p.m. $2 per game.

Story and a Craft, Saturday mornings, 10:30 a.m., Shelter Island Library.

Youth Center, after school programs, Tuesday through Thursday; open Friday and Saturday nights, 7 to 10 p.m., Legion Hall; open gym on Saturdays at 7:30 p.m..

EVENTS.

SATURDAY, APRIL 21

Learn Italian, Recreation Department, Shelter Island School, 9 a.m. Free. Classes for beginners will continue for seven weeks. Call 749-1661.

Spring clean-up, Community Land Preservation Board (2 % Committee), Crab Creek Preserve. Meet at Brander Parkway entrance, 9 a.m. Bring loppers, shears, gloves, etc.

Earth Day, Mashomack Preserve and Sylvester Manor, “One Earth” with musician John Porcino, scavenger hunt. Mashomack Visitor Center, 1 to 3 p.m.

SUNDAY, APRIL 22

Annual Earth Day Clean-Up, Dan’s Carting & Recycling, volunteers meet at Shelter Island School, 9 a.m. Route maps, orange vests, gloves and trash bags provided. 749-3075.

Earth Day, Sylvester Manor and Mashomack Preserve, “Picnic for the Planet” and talk by Sara Gordon, Sylvester Manor’s Windmill Field, 1 to 3 p.m. 749-0626.

MONDAY, APRIL 23

Legion meeting, Mitchell Post 281, American Legion Hall, 7 p.m.

TUESDAY, APRIL 24

Movies @ the Library, “Arsenic and Old Lace,” Center firehouse, 7 p.m. Free.

MEETINGS

(At Town Hall unless otherwise noted.)

April 21: Village of Dering Harbor Trustees meeting, Village Hall, 10 a.m.

April 23: Shelter Island Fire District meeting, main firehouse, 7:30 p.m.

April 24: Town Board work session, 1 p.m.

April 24: Planning Board, 7 p.m.

April 25: Zoning Board of Appeals hearing, 7:30 p.m.

April 27: Town Board meeting, 4:30 p.m.