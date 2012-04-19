Island Calendar: Week of April 19, 2012
EVERY WEEK…
Alcoholics Anonymous, beginners’ meeting. Fridays, Shelter Island Presbyterian Church, 7:30 p.m. Open discussion at St. Mary’s, Monday through Friday, 7 a.m.; Tuesday, Wednesday and Saturday, 7:30 p.m.
Al-Anon, Saturdays, 10 a.m., lower level, St. Mary’s.
Duplicate bridge group, Thursdays, 12:15 p.m., St. Mary’s Parish Hall, 749-0835.
Exercise classes, Tuesdays and Thursdays at 8:15 a.m., Saturdays at 9 a.m. American Legion Hall, $5 per class. Bring water and a mat. Call Maggie, 664-1476.
Karate classes, Recreation Department, Mondays, 4 to 5 p.m. (5- to 8-year-olds), 5 to 6 p.m. (8 years to adult). $30 month. Legion Hall.
Knitting Club, Library upper level, Thursdays, 5:00 to 6:30 p.m.
Mah-Jongg Club, Library upper level, Tuesdays, 4 to 7 p.m.
Poker Table, Thursdays, 2 p.m., Senior Activity Center, 749-1059.
Scrabble Club, Temporarily suspended due to library lower level renovation.
Senior Mah-Jongg, Monday & Friday, 1:30 to 5 p.m., Sr. Activity Center, SCAC, 749-1059.
Senior bowling, American Legion Hall, Tuesdays, 1:30 p.m. $2 per game.
Story and a Craft, Saturday mornings, 10:30 a.m., Shelter Island Library.
Youth Center, after school programs, Tuesday through Thursday; open Friday and Saturday nights, 7 to 10 p.m., Legion Hall; open gym on Saturdays at 7:30 p.m..
EVENTS.
SATURDAY, APRIL 21
Learn Italian, Recreation Department, Shelter Island School, 9 a.m. Free. Classes for beginners will continue for seven weeks. Call 749-1661.
Spring clean-up, Community Land Preservation Board (2 % Committee), Crab Creek Preserve. Meet at Brander Parkway entrance, 9 a.m. Bring loppers, shears, gloves, etc.
Earth Day, Mashomack Preserve and Sylvester Manor, “One Earth” with musician John Porcino, scavenger hunt. Mashomack Visitor Center, 1 to 3 p.m.
SUNDAY, APRIL 22
Annual Earth Day Clean-Up, Dan’s Carting & Recycling, volunteers meet at Shelter Island School, 9 a.m. Route maps, orange vests, gloves and trash bags provided. 749-3075.
Earth Day, Sylvester Manor and Mashomack Preserve, “Picnic for the Planet” and talk by Sara Gordon, Sylvester Manor’s Windmill Field, 1 to 3 p.m. 749-0626.
MONDAY, APRIL 23
Legion meeting, Mitchell Post 281, American Legion Hall, 7 p.m.
TUESDAY, APRIL 24
Movies @ the Library, “Arsenic and Old Lace,” Center firehouse, 7 p.m. Free.
MEETINGS
(At Town Hall unless otherwise noted.)
April 21: Village of Dering Harbor Trustees meeting, Village Hall, 10 a.m.
April 23: Shelter Island Fire District meeting, main firehouse, 7:30 p.m.
April 24: Town Board work session, 1 p.m.
April 24: Planning Board, 7 p.m.
April 25: Zoning Board of Appeals hearing, 7:30 p.m.
April 27: Town Board meeting, 4:30 p.m.