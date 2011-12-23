Island Holiday Worship Services
Shelter Island Presbyterian Church
Saturday, December 24
Christmas Eve Family Service, 5 p.m.
Candlelight worship, 10 p.m.
Sunday, December 25
Christmas Day worship, 10:30 a.m.
St. Mary’s Episcopal Church
Saturday, December 24
Christmas Eve services, 5 p.m., 8 p.m.
Sunday, December 25
Christmas Day worship, 9 a.m.
Our Lady of the Isle Roman Catholic Church
Saturday, December 24
Children’s Nativity Pageant and Youth Choir, 4 p.m.
Vigil Mass, 10 p.m.
Sunday, December 25
Christmas Day Mass, 9:30 a.m.
Saturday, December 31
Mass, 4 p.m.
Sunday, January 1
Mass, 9:30 a.m.