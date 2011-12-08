Island Calendar: Week of December 8, 2011

EVERY WEEK…

Alcoholics Anonymous, beginners’ meeting. Fridays, Shelter Island Presbyterian Church, 7:30 p.m. Open discussion at St. Mary’s, Monday through Friday, 7 a.m.; Tuesday, Wednesday and Saturday, 7:30 p.m.

Al-Anon, Saturdays, 10 a.m., lower level, St. Mary’s.

Duplicate bridge group, Thursdays, 12:15 p.m., St. Mary’s Parish Hall, 749-0835.

Exercise classes, Tuesdays and Thursdays at 8:15 a.m. American Legion Hall, $5 per class. Bring water and a mat. Call Maggie, 664-1476.

Karate classes, Recreation Department, Mondays, 4 to 5 p.m. (5- to 8-year-olds), 5 to 6 p.m. (8 years to adult). $30 month. Legion Hall.

Knitting Club, Library upper level, Thursdays, 5:00 to 6:30 p.m.

Mah-Jongg Club, Library upper level, Tuesdays, 4 to 7 p.m.

Poker Table, Thursdays, 2 p.m., Senior Activity Center, 749-1059.

Scrabble Club, Temporarily suspended due to library lower level renovation.

Senior Mah-Jongg, Monday & Friday, 1:30 to 5 p.m., Sr. Activity Center, SCAC, 749-1059.

Senior bowling, American Legion Hall, Tuesdays,1:30 p.m. $2 per game.

Story and a Craft, Saturday mornings, 10:30 a.m., Shelter Island Library.

Youth Center, after school programs, Tuesday through Thursday; open Friday and Saturday nights, 7 to 10 p.m., Legion Hall; open gym on Saturdays starting at 7:30 p.m.

EVENTS

SATURDAY, DECEMBER 10

Breakfast with Santa, Cub Scouts, Presbyterian Church, 8 to 11 a.m. Tickets at the door: $6, child; $10, adult; $30, family up to 5 (includes photo with Santa).

Holiday Reception at the Manor House, Mashomack Preserve, 2 to 5 p.m. Caroling, light refreshments. 749-1001.

Voices From the Vault, Havens House Barn, 7 p.m. $45 in advance, $50 at the door. 749-0025.

SUNDAY, DECEMBER 11

Havens Holiday Open House, Shelter Island Historical Society, 1 to 3 p.m.

Children’s Christmas Party, Shelter Island Fire Department, Center firehouse, 1 p.m.

TUESDAY, DECEMBER 13

Blood pressure screening, Shelter Island Heights Pharmacy, 10 a.m. to 12 noon.

WEDNESDAY, DECEMBER 14

Holiday Greens Workshop, Garden Club of Shelter Island, St. Mary’s Parish Hall, 10 a.m.

Winter Concert, Grades 7 to 12, Shelter Island School auditorium, 7:30 p.m.

THURSDAY, DECEMBER 15

Winter Concert, Grades K to 6, Shelter Island School auditorium, 7 p.m.

MEETINGS

(At Town Hall unless otherwise noted.)

December 12: Library Board of Trustees, library main floor, 7 p.m.

December 12: Shelter Island School Board, Home Ec. room, 7 p.m.

December 12: Water Advisory Council, 7:30 p.m.

December 13: Taylor’s Island, 9 a.m.

December 13: Town Board work session, 1 p.m.

December 13: Planning Board, 7 p.m.

December 14: Zoning Board of Appeals hearing, 7:30 p.m.