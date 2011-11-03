Island Calendar: Week of November 3, 2011

EVERY WEEK…

Alcoholics Anonymous, beginners’ meeting. Fridays, Shelter Island Presbyterian Church, 7:30 p.m. Open discussion at St. Mary’s, Monday through Friday, 7 a.m.; Tuesday, Wednesday and Saturday, 7:30 p.m.

Al-Anon, Saturdays, 10 a.m., lower level, St. Mary’s.

Duplicate bridge group, Thursdays, 12:15 p.m., St. Mary’s Parish Hall, 749-0835.

Exercise classes, Tuesdays and Thursdays at 8:15 a.m. American Legion Hall, $5 per class. Bring water and a mat. Call Maggie, 664-1476.

Karate classes, Recreation Department, Mondays, 4 to 5 p.m. (5- to 8-year-olds), 5 to 6 p.m. (8 years to adult). $30 month. Legion Hall.

Knitting Club, Library upper level, Thursdays, 5:30 to 7 p.m.

Mah-Jongg Club, Wednesdays, 11 a.m. to 2 p.m., library lower level.

Poker Table, Thursdays, 2 p.m., Senior Activity Center, 749-1059.

Scrabble Club, Thursdays, 4:30 p.m. Library lower level.

Senior Mah-Jongg, Monday & Friday, 1:30 to 5 p.m., Sr. Activity Center, SCAC, 749-1059.

Senior bowling, American Legion Hall, 1:30 p.m. $2 per game.

Story and a Craft, Saturday mornings, 10:30 a.m., Shelter Island Library.

Youth Center, open Thursday, Friday and Saturday nights, 7 to 10 p.m., Legion Hall; Open gym on Saturdays.

Zumba, exercise/dance classes, Tuesdays & Thursdays, 5:15 to 6:15 p.m. Bring water, wear comfortable sneakers. $5. Legion Hall.

EVENTS

SATURDAY, NOVEMBER 5

Island Blood Drive, Shelter Island School gym, 9 a.m. to 1:30 p.m. Call 749-0302, extension 407 for more information.

Build a Bird Feeder, Mashomack Preserve, family program, ages 6 and up (accompanied by an adult), ages 10 and up (unaccompanied). $9 for materials. 10 to 11:30 a.m. Call 749-1001.

MONDAY, NOVEMBER 7

Election Eve Ham Dinner, St. Mary’s Church, two seatings at 5 and 7 p.m. Takeout at 6:30 p.m. Adults, $22; children, $10. Call Edie Hoffman at 749-0204 or the church at 749-0770.

TUESDAY, NOVEMBER 8

Election Day, Shelter Island School (all districts), 6 a.m. to 9 p.m.

Blood pressure monitoring, Shelter Island Heights Pharmacy, 10 a.m. to 12 noon.

Election Day Luncheon & Gift Boutique, clam chowder and hot dogs, Fellowship Hall, Presbyterian Church, 11 a.m. to 2 p.m.

WEDNESDAY, NOVEMBER 9

Garden Club program, speaker, Mac Griswold, author of “Slaves in the Attic.” St. Mary’s Parish Hall, 12:30 p.m.

MEETINGS

(At Town Hall unless otherwise noted.)

November 7: Waterways Management Advisory Council, 7 p.m.

November 8: Election Day, Town Hall closed

November 9: Town Board work session, 1 p.m.

November 9: Zoning Board of Appeals hearing, 7:30 p.m.

November 10: Town Bºoard meeting, 4:30 p.m.