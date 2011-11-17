Island Calendar: Week of November 17, 2011
EVERY WEEK…
Alcoholics Anonymous, beginners’ meeting. Fridays, Shelter Island Presbyterian Church, 7:30 p.m. Open discussion at St. Mary’s, Monday through Friday, 7 a.m.; Tuesday, Wednesday and Saturday, 7:30 p.m.
Al-Anon, Saturdays, 10 a.m., lower level, St. Mary’s.
Duplicate bridge group, Thursdays, 12:15 p.m., St. Mary’s Parish Hall, 749-0835.
Exercise classes, Tuesdays and Thursdays at 8:15 a.m. American Legion Hall, $5 per class. Bring water and a mat. Call Maggie, 664-1476.
Karate classes, Recreation Department, Mondays, 4 to 5 p.m. (5- to 8-year-olds), 5 to 6 p.m. (8 years to adult). $30 month. Legion Hall.
Knitting Club, Library upper level, Thursdays, 5:30 to 7 p.m.
Mah-Jongg Club, Wednesdays, 11 a.m. to 2 p.m., library lower level.
Poker Table, Thursdays, 2 p.m., Senior Activity Center, 749-1059.
Scrabble Club, Thursdays, 4:30 p.m. Library lower level.
Senior Mah-Jongg, Monday & Friday, 1:30 to 5 p.m., Sr. Activity Center, SCAC, 749-1059.
Senior bowling, American Legion Hall, Tuesdays,1:30 p.m. $2 per game.
Story and a Craft, Saturday mornings, 10:30 a.m., Shelter Island Library.
Youth Center, open Thursday, Friday and Saturday nights, 7 to 10 p.m., Legion Hall; Open gym on Saturdays.
Zumba, exercise/dance classes, Tuesdays & Thursdays, 5:15 to 6:15 p.m. Bring water, wear comfortable sneakers. $5. Legion Hall.
EVENTS
THURSDAY, NOVEMBER 17
Ecumenical Breakfast, Fellowship Hall, Presbyterian Church, 10 a.m. $10. For reservations, call Ginny Rowland at 749-3201.
FRIDAY, NOVEMBER 18
Taco Dinner, Class of 2015 fundraiser, Shelter Island School cafeteria. $7, adults; $5, children. 6 to 8 p.m.
Legion Booster dinner, Post 281 Booster Appreciation Night, free lasagna buffet. Legion Hall, 6:30 p.m.
SATURDAY, NOVEMBER 19
Sylvester Manor clean-up, volunteers to remove vines, weeds in formal gardens. 9 a.m. to 1 p.m.
Forum on Breast Density, League of Women Voters, dining hall at Camp Quinipet, 2 to 4 p.m. Free.
SUNDAY, NOVEMBER 20
SIEF annual meeting, Shelter Island School auditorium, 3 to 5 p.m. Refreshments follow the program with grant recipients.
THURSDAY, NOVEMBER 24
Thanksgiving Potluck Dinner, Fellowship Hall, Presbyterian Church, 2 p.m. For more information, call Dana or Emily Hallman at 749-5092.
MEETINGS
(At Town Hall unless otherwise noted.)
November 19: Village of Dering Harbor Board of Trustees, Village Hall, 10 a.m.
November 21: Community Land Preservation, 8:30 a.m.
November 21: Conservation Advisory Council, 7:30 p.m.
November 24: Town Hall closed