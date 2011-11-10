Island Calendar: Week of November 10, 2011

EVERY WEEK…

Alcoholics Anonymous, beginners’ meeting. Fridays, Shelter Island Presbyterian Church, 7:30 p.m. Open discussion at St. Mary’s, Monday through Friday, 7 a.m.; Tuesday, Wednesday and Saturday, 7:30 p.m.

Al-Anon, Saturdays, 10 a.m., lower level, St. Mary’s.

Duplicate bridge group, Thursdays, 12:15 p.m., St. Mary’s Parish Hall, 749-0835.

Exercise classes, Tuesdays and Thursdays at 8:15 a.m. American Legion Hall, $5 per class. Bring water and a mat. Call Maggie, 664-1476.

Karate classes, Recreation Department, Mondays, 4 to 5 p.m. (5- to 8-year-olds), 5 to 6 p.m. (8 years to adult). $30 month. Legion Hall.

Knitting Club, Library upper level, Thursdays, 5:30 to 7 p.m.

Mah-Jongg Club, Wednesdays, 11 a.m. to 2 p.m., library lower level.

Poker Table, Thursdays, 2 p.m., Senior Activity Center, 749-1059.

Scrabble Club, Thursdays, 4:30 p.m. Library lower level.

Senior Mah-Jongg, Monday & Friday, 1:30 to 5 p.m., Sr. Activity Center, SCAC, 749-1059.

Senior bowling, American Legion Hall, 1:30 p.m. $2 per game.

Story and a Craft, Saturday mornings, 10:30 a.m., Shelter Island Library.

Youth Center, open Thursday, Friday and Saturday nights, 7 to 10 p.m., Legion Hall; Open gym on Saturdays.

Zumba, exercise/dance classes, Tuesdays & Thursdays, 5:15 to 6:15 p.m. Bring water, wear comfortable sneakers. $5. Legion Hall.

EVENTS

FRIDAY, NOVEMBER 11

Cookie Bake, drop off for military packages, American Legion Hall, 5 to 7 p.m.

MONDAY, NOVEMBER 14

American Legion Post 281, regular monthly meeting. Legion Hall. 7 p.m.

WEDNESDAY, NOVEMBER 16

Chamber of Commerce meeting, Pat & Steve’s Restaurant, 5:30 to 7:30 p.m.

THURSDAY, NOVEMBER 17

Ecumenical Breakfast, Fellowship Hall, Presbyterian Church, 10 a.m. $10. For reservations, call Ginny Rowland at 749-3201.

FRIDAY, NOVEMBER 18

Legion Booster dinner, Post 281 Booster Appreciation Night, free lasagna buffet. Legion Hall, 6:30 p.m.

MEETINGS

(At Town Hall unless otherwise noted.)

November 10: Town Board meeting 4:30 p.m.

November 11: Town Hall closed

November 14: Shelter Island School Board, School library, 7 p.m.

November 14: Shelter Island Library Board, Library main floor, 7 p.m.

November 14: Water Advisory Council, 7:30 p.m.

November 15: Taylor’s Island, 9 a.m.

November 15: Town Board work session, 1 p.m.

November 15: Planning Board, 7 p.m.

November 16: Deer & Tick Committee, 10 a.m.

November 16: Zoning Board of Appeals hearing, 7:30 p.m.