Island Calendar: Week of October 20, 2011

EVERY WEEK…

Alcoholics Anonymous, beginners’ meeting. Fridays, Shelter Island Presbyterian Church, 7:30 p.m. Open discussion at St. Mary’s, Monday through Friday, 7 a.m.; Tuesday, Wednesday and Saturday, 7:30 p.m.

Al-Anon, Saturdays, 10 a.m., lower level, St. Mary’s.

Duplicate bridge group, Thursdays, 12:15 p.m., St. Mary’s Parish Hall, 749-0835.

Exercise classes, Tuesdays and Thursdays at 8:15 a.m. American Legion Hall, $5 per class. Bring water and a mat. Call Maggie, 664-1476.

Karate classes, Recreation Department, Mondays, 4 to 5 p.m. (5- to 8-year-olds), 5 to 6 p.m. (8 years to adult). $30 month. Legion Hall.

Knitting Club, Library upper level, Thursdays, 5:30 to 7 p.m.

Mah-Jongg Club, Wednesdays, 11 a.m. to 2 p.m., library lower level.

Poker Table, Thursdays, 2 p.m., Senior Activity Center, 749-1059.

Scrabble Club, Thursdays, 4:30 p.m. Library lower level.

Senior Mah-Jongg, Monday & Friday, 1:30 to 5 p.m., Sr. Activity Center, SCAC, 749-1059.

Senior bowling, American Legion Hall, 1:30 p.m. $2 per game.

Story and a Craft, Saturday mornings, 10:30 a.m., Shelter Island Library.

Youth Center, open Thursday and Friday nights, 7 to 10 p.m., Legion Hall; Saturdays, 7 to 10 p.m. Open gym on Saturdays.

Zumba, exercise/dance classes, Tuesdays & Thursdays, 5:15 to 6:15 p.m. Bring water, wear comfortable sneakers. $5. Legion Hall.

EVENTS

THURSDAY, OCTOBER 20

CTC Workshop, “Staying Connected with Your Teen,” 5-part Thursday night series, school home economics room. Welcome supper at 6:30 p.m.; program begins at 7 p.m. To register, call Mary Kanarvogel, 749-0301, extension 407. Cost is $20 for the series.

SATURDAY, OCTOBER 22

Garden Club annual meeting, Gardiner’s Bay Country Club, 12 noon.

Owl Prowl, Mashomack Preserve, 5 to 6:30 p.m. Free for Nature Conservancy members, $5 for non-members. To register, call 749-1001.

SUNDAY, OCTOBER 23

Candidates Forum, League of Women Voters & Shelter Island Association, Shelter Island School auditorium, 1 to 4 p.m.

FRIDAY, OCTOBER 28

Trivial Pursuit Night, sponsored by the Youth Center and PTSA, American Legion Hall, 6 p.m. Contact Ian Kanarvogel at siyouth@optimum,net.

MEETINGS

(At Town Hall unless otherwise noted.)

October 21: Town Board meeting, 4:30 p.m.

October 24: Community Housing Board, 7 p.m.

October 24: Shelter Island Fire District, Station One, 49 North Ferry Road, 7:30 p.m.

October 25: Town Board work session, 1 p.m.

October 25: Planning Board, 7 p.m.

October 26: Zoning Board of Appeals hearing, 7:30 p.m.