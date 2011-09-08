Island Calendar: Week of September 8, 2011

EVERY WEEK…

Alcoholics Anonymous, beginners’ meeting. Fridays, Shelter Island Presbyterian Church, 7:30 p.m. Open discussion at St. Mary’s, Monday through Friday, 7 a.m.; Tuesday, Wednesday and Saturday, 7:30 p.m.

Al-Anon, Saturdays, 10 a.m., lower level, St. Mary’s.

Duplicate bridge group, Thursdays, 12:15 p.m., St. Mary’s Parish Hall, 749-0835.

Exercise classes, on hiatus. Will resume on Tuesdays and Thursdays at 8:15 a.m. beginning September 20. Fiske Field, $5 per class. Bring water and a mat. Call Maggie, 749-3082.

Farmers Market, Historical Society’s Havens House grounds, Saturdays through October 8. 10:30 a.m. to 1:30 p.m.

Karate classes, Recreation Department, Mondays, 4 to 5 p.m. (5- to 8-year-olds), 5 to 6 p.m. (8 years to adult). $30 month. Legion Hall.

Kids Bowling, Legion Hall, Saturdays, 11 a.m. to 2 p.m.

Knitting Club, Library upper level, Thursdays, 5:30 to 7 p.m.

Mah-Jongg Club, Wednesdays, 11 a.m. to 2 p.m., library lower level.

Poker Table, Thursdays, 2 p.m., Senior Activity Center, 749-1059.

Scrabble Club, Thursdays, 4:30 p.m. Library lower level.

Senior Mah-Jongg, Monday & Friday, 1:30 to 5 p.m., Sr. Activity Center, SCAC, 749-1059.

Senior bowling, American Legion Hall, resumes September 13,

Youth Center, open Thursday and Friday nights, 7 to 10 p.m., Legion Hall; Saturdays, 7 to 10 p.m. Open gym on Saturdays starts September 10.

Zumba, exercise/dance classes, Tuesdays & Thursdays, 5:15-6:15 p.m. Bring water, wear comfortable sneakers. $5. Legion Hall.

EVENTS

FRIDAY, SEPTEMBER 9

Back-to-school BBQ, 5 p.m. school field, hamburgers and hotdogs, bring a side to share and drinks. Family fun.

Google for Adults, 5:30 p.m., Library. Free.

SATURDAY, SEPTEMBER 10

Movie matinee, Rango, 2 p.m., Library. Free.

Beach Blast 2011, Wades Beach 4 p.m- midnight. $10.

SUNDAY, SEPTEMBER 11

9/11 Ceremony, 8 a.m., Legion Hall

Service of remembrance, St. Mary’s Episcopal Church, dedicated to 9/11. 10 a.m. service.

Lions Club Sunset-Moonrise cruise, departs 4:30, South Ferry, $70. 749-1200.

TUESDAY, SEPTEMBER 13

Blood Pressure Screening, Shelter Island Heights Pharmacy, 10 a.m. to 12 noon.

Senior Bowling, 2 p.m., Legion Hall lanes. $2 per game.

Women’s Community Club lunch meeting, Presbyterian Church Fellowship Hall, noon.

Google for teens, 5:30 p.m., Library. Free

WEDNESDAY, SEPTEMBER 14

Garden Club of Shelter Island, board meeting 9:30 a.m., regular meeting 11:00 a.m., presentation 12:30 p.m. at St. Mary’s Parish Hall.

MEETINGS

(At Town Hall unless otherwise noted.)

September 8: Waterways Management Advisory Council, 7 p.m.

September 9: Town Board, 4:30 p.m.

September 12: Library Board of Trustees, Library lower level, 7 p.m.

September 12: Water Advisory Council, 7:30 p.m.

September 13: Taylor’s Island, 9 a.m.

September 13: Town Board work session, 1 p.m.

September 13: Planning Board, 7 p.m.