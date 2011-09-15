Island Calendar: Week of September 15, 2011

EVERY WEEK…

Alcoholics Anonymous, beginners’ meeting. Fridays, Shelter Island Presbyterian Church, 7:30 p.m. Open discussion at St. Mary’s, Monday through Friday, 7 a.m.; Tuesday, Wednesday and Saturday, 7:30 p.m.

Al-Anon, Saturdays, 10 a.m., lower level, St. Mary’s.

Duplicate bridge group, Thursdays, 12:15 p.m., St. Mary’s Parish Hall, 749-0835.

Exercise classes, Will resume on Tuesdays and Thursdays at 8:15 a.m. beginning September 20. Fiske Field, $5 per class. Bring water and a mat. Call Maggie, 749-3082.

Farmers Market, Historical Society’s Havens House grounds, Saturdays through October 8. 10:30 a.m. to 1:30 p.m.

Karate classes, Recreation Department, Mondays, 4 to 5 p.m. (5- to 8-year-olds), 5 to 6 p.m. (8 years to adult). $30 month. Legion Hall.

Knitting Club, Library upper level, Thursdays, 5:30 to 7 p.m.

Mah-Jongg Club, Wednesdays, 11 a.m. to 2 p.m., library lower level.

Poker Table, Thursdays, 2 p.m., Senior Activity Center, 749-1059.

Scrabble Club, Thursdays, 4:30 p.m. Library lower level.

Senior Mah-Jongg, Monday & Friday, 1:30 to 5 p.m., Sr. Activity Center, SCAC, 749-1059.

Senior bowling, American Legion Hall, 2 p.m. $2 per game.

Youth Center, open Thursday and Friday nights, 7 to 10 p.m., Legion Hall; Saturdays, 7 to 10 p.m. Open gym on Saturdays.

Zumba, exercise/dance classes, Tuesdays & Thursdays, 5:15-6:15 p.m. Bring water, wear comfortable sneakers. $5. Legion Hall.

EVENTS

THURSDAY, SEPTEMBER 15

FIT Center reopens, Shelter Island School, regular hours.

Blow-out book sale, 10 a.m. to 4 p.m. Shelter Island Library.

SATURDAY, SEPTEMBER 17

Beach clean up, Mashomack, 9 to 11 a.m. Call 749-1001.

Blow-out book sale, 10 a.m. to 4 p.m. Shelter Island Library.

Mini Flower show, “September Song,” St. Mary’s Parish Hall, 2 to 5 p.m. $5 donation.

Real Men Wear Pink, Breast cancer awareness, Crescent Beach, 5 p.m.

Kruizin’ with Karen, Ferry boat cruise benefit, 4 p.m. North Ferry, 988-8880 for info.

SUNDAY, SEPTEMBER 18

Mashomack Bird Migration Walk, 8-10 a.m. Call 740-1001

Sundays in the Barn, speaker Dava Sobel, author of “Longitude.” Havens House Barn, 2 p.m. Light refreshments, free.

Slow food potluck, 4 to 7 p.m., Havens House Barn. Sign up at slowfoodeastend.org.

MONDAY, SEPTEMBER 19

Ladies bowling, organizational meeting, 7 p.m. American Legion Hall.

WEDNESDAY, SEPTEMBER 21

SISCA Camp Quinipet Lunch, 12:30 p.m. Members $5, non-members $10. 749-0168 for info.

Cinema 114, “The King and I,” Senior Activity Center, 2:30 p.m.

MEETINGS

(At Town Hall unless otherwise noted.)

September 17: Village of Dering Harbor, Board of Trustees meeting, Village Hall, 10 a.m.

September 17: Village of Dering Harbor public hearings, Village Hall, 10 a.m.

September 19: Community Land Preservation, 8:30 a.m.

September 19: Board of Education meeting, Shelter Island School, 7 p.m.

September 19: Conservation Advisory Council, 7:30 p.m.

September 20: Town Board work session, 1 p.m.

September 21: Deer & Tick Committee, 10 a.m.

September 21: Zoning Board of Appeals work session, 7:30 p.m.

