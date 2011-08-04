Island Calendar: Week of August 4, 2011

EVERY WEEK…

Alcoholics Anonymous, beginners’ meeting. Fridays, Shelter Island Presbyterian Church, 7:30 p.m. Open discussion at St. Mary’s, Monday through Friday, 7 a.m.; Tuesday, Wednesday and Saturday, 7:30 p.m.

Al-Anon, Saturdays, 10 a.m. on the lower level of St. Mary’s.

Book Sale, Shelter Island Library, Thursdays and Saturdays, 10 a.m. to 4 p.m. through Labor Day.

Duplicate bridge group, Thursdays, 12:15 p.m., Our Lady of the Isle (through Labor Day). 749-0835.

Exercise classes, Monday, Wednesday, Friday at 8:30 a.m. Fiske Field, $5 per class. Bring water and a mat. Call Maggie, 749-3082.

Farmers Market, Historical Society’s Havens House grounds, Saturdays through October 8. 10:30 a.m. to 1:30 p.m.

Karate classes, Recreation Department, Mondays, 4 to 5 p.m. (5- to 8-year-olds), 5 to 6 p.m. (8 years to adult). $30 month. Legion Hall.

Kids Bowling, Legion Hall, Saturdays, 11 a.m. to 2 p.m.

Knitting Club, Library upper level, Thursdays, 5:30 to 7 p.m.

Mah-Jongg Club, Wednesdays, 11 a.m. to 2 p.m., library lower level.

Poker Table, Thursdays, 2 p.m., Senior Activity Center, 749-1059.

Storytime, “Toddler Time,” Tuesdays, 10:30 a.m., 2 and 3 year olds, through August 23; “Let’s Rhyme & Play, Fridays, 10:30 a.m., babies and toddlers, through August 26. Shelter Island Library.

Scrabble Club, Thursdays, 4:30 p.m. Library lower level.

Senior Mah-Jongg, Monday & Friday, 1:30 to 5 p.m., Sr. Activity Center, SCAC, 749-1059.

Senior bowling, American Legion Hall (temporarily suspended)

Youth Center, open Thursday and Friday nights, 7 to 10 p.m., Legion Hall; Saturdays, 7 to 10 p.m. Open gym through August 6.

Zumba, exercise/dance classes, Tuesdays & Thursdays, 5:15-6:15 p.m. Bring water, wear comfortable sneakers. $5. Legion Hall.

EVENTS

THURSDAY, AUGUST 4

‘Island Folk,’ concert, Volunteer Park, Bridge Street, 7:30 p.m. Bring a chair.

Mardi Gras dance, Joe Lauro’s barn, 151 North Ferry Road, Auction. 8 p.m. Tickets are $25 at the door. BYOB.

FRIDAY, AUGUST 5

Young Naturalists, Pond Life Explorations, Mashomack Preserve, 10 to 11:30 a.m. and 12:30 to 2 p.m. For ages 4 and up. Free for Nature Conservancy members, $5 for non-members. Call 749-1001.

SATURDAY, AUGUST 6

One Day in History, Havens House grounds, 10 a.m. to 3 p.m. $8 for adults, $5 for kids.

Catching dragonflies, Sanctuary Pond, Mashomack Preserve, 11 a.m. to 12:30 p.m. Nets provided. Program is free for Nature Conservancy members, $5 for non-members. Call 749-1001.

Alumni Concerts Festival, Perlman Summer Music Program, Rachel Lee, violin, Shore Road campus, 7:30 p.m.

SUNDAY, AUGUST 7

Open Farm, Sylvester Manor Windmill Field, 11 a.m. to 3 p.m. Call 749-0626.

TUESDAY, AUGUST 9

Blood pressure screening, Shelter Island Heights Pharmacy, 10 a.m. to 12 noon.

Jester Jim Show, juggling show & class, Shelter Island Library, 2 p.m. 749-0045.

WEDNESDAY, AUGUST 10

‘Fragrance in the Twilight Garden,’ Garden Club program, St. Mary’s Church, 12:30 p.m. Follows a board meeting at 9:30 a.m., business meeting at 11 a.m.

Cinema 114, “The Picture of Dorian Gray,” Senior Activity Center, 2:30 p.m.

FRIDAY, AUGUST 12

Friday Night Dialogues, “The Ground Truth” with director Patricia Foulkrod, Shelter Island Library, 7 p.m. Free.

MEETINGS

(At Town Hall unless otherwise noted.)

August 8, Shelter Island Library Board of Trustees, library lower level, 7 p.m.

August 8, Water Advisory Committee, 7:30 p.m.

August 9, Taylor’s Island Committee, 9 a.m.

August 9, Town Board work session, 1 p.m.

August 9, Planning Board, 7 p.m.