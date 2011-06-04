Shelter Island Youth Center Calendar
Mondays in April
After School Fun, grades 5-12, 2:35-4 p.m.
Karate, ages 5-8, 4 p.m.; ages 9 and older, 5-6 p.m.
tuesdays, April 5, 12, 26
After School Fun, grades 5-12, 2:35-4 p.m.
wednesdays, April 6, 13, 27
After School Fun, grades 5-12, 2:35-4 p.m.
Thursdays, April 1, 14, 28
After School Fun, grades 5-12, 2:35-4 p.m.
thursday, April 21
Rock Climbing trip, leave Youth Center at 11 a.m.
fridays, april 1, 8, 22, 29
Kids Night Out, grades 5-8, 7-8 p.m.; grades 5-12; 8-9:30 p.m.; grades 9-12, 9:30-10:30 p.m.
Friday, April 15
Movie Night, grades 8-12, meet at Youth Center 7 p.m.
saturday, April 2, 9, 16, 23, 30
Open Gym, grades 5-12, 7-10 p.m.
All events at Youth Center unless noted. Contact siyouth@optimum.net, or 749-0309.