YOUTH CENTER CALENDAR FOR MARCH 2011
Mondays in March
Karate, ages 5-8 4-5 p.m.; ages 9 and older 5-6 p.m.
Mondays, March 7,21
After School Fun, grades 5-12, 2:35-4 p.m.
Tuesdays in March
After School Fun, grades 5-12, 2:35-4 p.m.
Wednesdays in March
After School Fun, grades 5-12, 2:35-4 p.m.
Thursdays in March
After School Fun, grades 5-12, 2:35-4 p.m.
Fridays, march 4, 11
Youth Night Out, grades 5-8, 7-8 p.m.
Youth Night Out, grades 5-12, 8-9:30 p.m.
Teen Night Out, grades 9-12, 9:30-10:30 p.m.
Friday, March 18
Cosmic Bowling, East Hampton, grades 5-8, meet at Youth Center 6 p.m. (sign up by March 15)
Friday, march 25
Movie Night, off-Island, grades 8-12, meet at Youth Center, 7 p.m.
Saturdays, March 5, 12, 26
Open Gym, grades 5-12, 7-10 p.m.
Saturday, March 19
Dave and Busters, grades 9-12, meet at Youth Center, 12 noon.