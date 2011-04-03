PLACES OF WORSHIP
St. Mary’s Episcopal Church
26 St. Mary’s Rd., 749-0770
Sunday: 8 & 10 a.m.
Grace Evangelical Church
Rev. Thomas J. Charls, Senior Activity Center, 44 South Ferry Road
749-0276, Sunday: 11 a.m.
Friends Meeting (Quakers)
The Havens House, 16 South Ferry Road, 749-1603
Sunday: 10:30 a.m., November – April
SI Presbyterian Church
32 North Ferry Road, 749-0805
Sunday: 10:30 a.m.
Our Lady of the Isle
5 Prospect Avenue, 749-0001
Saturday: 4 p.m., Sunday: 9:30 a.m., Weekday masses: 9 a.m.