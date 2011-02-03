Shelter Island Calendar: Week of February 3, 2011

EVERY WEEK…

Alcoholics Anonymous, beginners’ meeting. Fridays, Shelter Island Presbyterian Church, 7:30 p.m. Open discussion at St. Mary’s, Monday through Friday, 7 a.m.; Tuesday, Wednesday and Saturday, 7:30 p.m.

Al-Anon, Saturdays, 10 a.m. on the lower level of St. Mary’s.

Exercise classes, Tuesday and Thursday at 8:15 a.m., Saturday at 9 a.m. $5 per class. Bring water and a mat. Call Maggie, 749-3082.

Karate classes, Recreation Department, Mondays, 4 to 5 p.m. (5- to 8-year-olds), 5 to 6 p.m. (8 years to adult). $30 month. Legion Hall.

Knitting Club, Library upper level, Thursdays, 5:30 to 7 p.m.

Mah-Jongg Club, Wednesdays, 10 a.m. to 1 p.m., library lower level.

Poker Table, Thursdays, 2 p.m., Senior Activity Center, 749-1059.

Scrabble Club, Thursdays, 4:30 p.m. Library lower level.

Senior Mah-Jongg, Monday & Friday, 1:30 to 5 p.m., Sr. Activity Center, SCAC, 749-1059.

Senior bowling, American Legion Hall, Tuesdays, 2 p.m.

Story Times for Tots, Stories & More, ages 3-5, Saturdays, 10:30 a.m.; Story Time with Mollie Numark, Tuesdays, 11:20 a.m., ages 3-5. Shelter Island Library.

Youth Center, open Monday through Saturday. (Monday, 2:30-4 p.m.; Tuesday & Thursday, 2:30-5 p.m.; Wednesday, 2:30-5:30 p.m; Friday & Saturday, 7 to 10:30 p.m. Legion Hall.

Zumba, exercise/dance classes, Tuesdays & Thursdays, 5:15-6:15 p.m. Bring water, wear comfortable sneakers. $5. Legion Hall.

EVENTS

SATURDAY, FEBRUARY 12

Weed Whackers, invasive species removal, Mashomack Preserve, 10 a.m. to 12 noon. Bring work gloves. Call 749-1001.

Writers on Their Work, Robert Lipsyte, reading from his memoir, “An Accidental Sportswriter.” Shelter Island Library, 4:15 p.m. Free. Refreshments.

SUNDAY, FEBRUARY 13

‘Love Lunch,’ Shelter Island Presbyterian Church. Soup, sandwiches, dessert. 12 noon. Free-will offering.

Induction ceremony, Mitchell Post 281, American Legion Hall, 2 p.m.

Shelter Island Poetry Project, “All You Need is (more) Love: Poetry Readings of Love & Loss,” Shelter Island Library lower level, 3 p.m. Free.

MONDAY, FEBRUARY 14

AARP Tax-Aide Program, Shelter Island Library, individual appointments between 10 a.m. and 2 p.m. Call 749-0042 to schedule.

Adult computer class, 3:30 to 5 p.m. Shelter Island Library, lower level. Free. Call 749-0042 to register.

TUESDAY, FEBRUARY 15

Movies @ the Library, “Elvira Madigan,” library lower level, 7 p.m. Free.

FRIDAY, FEBRUARY 18

Weed Whackers, invasive species removal, Mashomack Preserve, 10 a.m. to 12 noon. Bring work gloves. Call 749-1001.

Lasagna Dinner, Mitchell Post 281, American Legion Hall, 6:30 p.m. Members, auxiliary, boosters. Free; donations accepted for the memorial garden.

SATURDAY, FEBRUARY 19

Defensive Driving, six-hour DMV-approved course, Shelter Island Library, $45 at the door. 9 a.m. Call 749-0042 to enroll.

Wintering Birds, Mashomack Preserve, 1 to 3:30 p.m. Bring binoculars. Call 749-1001 to reserve. Free to TNC members, $5 for non-members.

MEETINGS

(At Town Hall unless otherwise noted.)

February 11: Town Hall closed

February 14: School Board meeting, Home & Careers room, 7 p.m.

February 14: Water Advisory Committee, 7:30 p.m.

February 15: Town Board work session, 1 p.m.

February 16: Zoning Board of Appeals work session, 7:30 p.m.