ISLAND CALENDAR

EVERY WEEK…

Alcoholics Anonymous, beginners’ meeting. Fridays, Shelter Island Presbyterian Church, 7:30 p.m. Open discussion at St. Mary’s, Monday through Friday, 7 a.m.; Tuesday, Wednesday and Saturday, 7:30 p.m.

Al-Anon, Saturdays, 10 a.m., St. Mary’s.

Exercise classes, Tuesday and Thursday at 8:15 a.m., Saturday at 9 a.m. $5 per class. Bring water and a mat. Call Maggie, 749-3082.

Karate classes, Recreation Department, Mondays, 4 to 5 p.m. (5- to 8-year-olds), 5 to 6 p.m. (8 years to adult). $30 month. Legion Hall.

Knitting Club, Library, Thursdays, 5:30 to 7 p.m.

Mah-Jongg Club, Wednesdays, 10 a.m. to 1 p.m., library lower level.

Poker Table, Thursdays, 2 p.m., Senior Activity Center, 749-1059.

Scrabble Club, Thursdays, 4:30 p.m. Library.

Senior Mah-Jongg, Monday & Friday, 1:30 to 5 p.m., Sr. Activity Center, SCAC, 749-1059.

Senior bowling, Legion Hall, Tuesdays, 2 p.m.

Story Times for Tots, Stories & More, ages 3-5, Saturdays, 10:30 a.m.; Story Time with Mollie Numark, Tuesdays, 11:20 a.m., ages 3-5.0 Library.

Youth Center, open Monday through Saturday. (Monday, 2:30-4 p.m.; Tuesday & Thursday, 2:30-5 p.m.; Wednesday, 2:30 -5:30 p.m; Friday & Saturday, 7 to 10:30 p.m. Legion Hall.

Zumba, exercise/dance classes, Tuesdays & Thursdays, 5:15-6:15 p.m. Bring water, wear comfortable sneakers. $5. Legion Hall.

EVENTS

THURSDAY, FEBRUARY 3

Coaches vs. Cancer, hosted by Shelter Island School’s Student Council, School gym, 4 p.m. (JV girls basketball), 5:45 p.m. (Varsity girls basketball). Concession stand, 50/50 raffle, T-shirts.

LI2Day Cancer Walk, organizational meeting, American Legion Hall, 6 p.m. For more information, call Susie Roden, 736-8715.

FRIDAY, FEBRUARY 4

Weed Whackers, invasive species removal, Mashomack Preserve, 10 a.m. to 12 noon. Bring work gloves. Call 749-1001.

SUNDAY, FEBRUARY 6

Super Bowl Sunday and pre-game lasagne dinner, 5:30 p.m. Mitchell Post 281, American Legion Hall. All members, auxiliary and boosters & guests welcome. $5.

MONDAY, FEBRUARY 7

AARP Tax Aide, begins at the Library and will continue every Monday from 10 a.m. to 1 p.m. through April 11 (except February 21). Individual appointments; call 749-0042 to schedule. Free.

TUESDAY, FEBRUARY 8

Blood pressure screening, Shelter Island Heights Pharmacy, 10 a.m. to 12 noon.

Computer Class for Adults, Shelter Island Library lower level, 5:30 to 7 p.m. Call 749-0042.

WEDNESDAY, FEBRUARY 9

Cinema 114, “Serendipity,” Senior Activity Center, 2:30 p.m. (Weather permitting)

MEETINGS

(At Town Hall unless otherwise noted.)

February 4: Town Board meeting, 4:30 p.m.

February 7: Water Advisory Committee, 7 p.m.

February 7: Library Board of Trustees, library, 7 p.m.

February 8: Taylor’s Island Committee, 9 a.m.

February 8: Town Board work session, 1 p.m.

February 8: Planning Board meeting, 7 p.m.

February 11: Town Hall closed