Island Calendar: January 12-21

EVERY WEEK…

Alcoholics Anonymous, beginners’ meeting. Fridays, Shelter Island Presbyterian Church, 7:30 p.m. Open discussion at St. Mary’s, Monday through Friday, 7 a.m.; Tuesday, Wednesday and Saturday, 7:30 p.m.

Al-Anon, Saturdays, 10 a.m. on the lower level of St. Mary’s.

Exercise classes, Tuesday and Thursday at 8:15 a.m., Saturday at 9 a.m. $5 per class. Bring water and a mat. Call Maggie, 749-3082.

Karate classes, Recreation Department, Mondays, 4 to 5 p.m. (5- to 8-year-olds), 5 to 6 p.m. (8 years to adult). $30 month. Legion Hall.

Knitting Club, Library upper level, Thursdays, 5:30 to 7 p.m.

Mah-Jongg Club, Wednesdays, 10 a.m. to 1 p.m., library lower level.

Poker Table, Thursdays, 2 p.m., Senior Activity Center, 749-1059.

Scrabble Club, Thursdays, 4:30 p.m. Library lower level.

Senior Mah-Jongg, Monday & Friday, 1:30 to 5 p.m., Sr. Activity Center, SCAC, 749-1059. Closed December 24 and 31.

Senior bowling, American Legion Hall, 2 p.m.

Story Times for Tots, Stories & More, ages 3-5, Saturdays, 10:30 a.m.; Story Time with Mollie Numark, Tuesdays, 11:20 a.m., ages 3-5.0 Shelter Island Library.

Youth Center, open Monday through Saturday. (Monday, 2:30-4 p.m.; Tuesday & Thursday, 2:30-5 p.m.; Wednesday, 2:30 -5:30 p.m; Friday & Saturday, 7 to 10:30 p.m. Legion Hall.

Zumba, exercise/dance classes, Tuesdays & Thursdays, 5:15-6:15 p.m. Bring water, wear comfortable sneakers. $5. Legion Hall.

EVENTS

SATURDAY, JANUARY 15

League of Women Voters, monthly meeting, Library lower level, 10 a.m.

“Jump Out” sessions, ages 18 months to 3 1/2 years, 10 to 10:45 a.m.; ages 3 1/2 to 6 years, 11 to 11:45 am. Shelter Island Library. Free.

Writers on Their Work, new series begins at the library with Carol Galligan’s short story, “Everyday Life.” 4:15 p.m. Light refreshments.

A moonlight walk in the woods, Mashomack Preserve’s Red Trail. Discover what’s out in the woods in the “dead of winter.” 7 to 8:30 p.m. Free for Nature Conservancy members, $5 for non-members. Call 749-1001 for reservations.

MONDAY, JANUARY 17

At the Legion, monthly meeting of Mitchell Post 281 members. 7 p.m. Deadline for memorial applications, January 15.

TUESDAY, JANUARY 18

Movies at the Library, “Sweet Smell of Success,” Shelter Island Library lower level, 7 p.m.

FRIDAY, JANUARY 21

Green Safari, construction paper crafts, Shelter Island Library, 3 p.m. K-grade 5.

MEETINGS

(At Town Hall unless otherwise noted.)

January 14: Town Board meeting, 4:30 p.m..

January 18: Town Board work session, 1 p.m.

January 19: Zoning Board of Appeals work session, 7:30 p.m.